GP de Russie : Les principales déclarations des pilotes à l'issue de la course

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Vainqueur

« Pour commencer, je veux remercier toute la foule. On n'a pas eu la meilleure des météos mais quel public. Merci aussi à tout le monde de nous avoir reçus en Russie. Ça m'a pris du temps pour atteindre cette centième victoire. Je ne savais pas quand elle viendrait. Lando Norris a fait un travail incroyable aujourd'hui (dimanche) avec un très bon rythme. Très grand travail de McLaren. C'est agréable de voir mon ancienne écurie aux avant-postes. Elle a gagné la dernière course, elle fait un très grand travail. Mon équipe a vraiment été géniale et m'a appelé au bon moment aux stands. Je ne savais pas ce que le temps allait donner mais, pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent à l'usine, c'est incroyable. La nuit dernière n'a pas été la meilleure mais j'ai regardé des replays encore et encore. Je savais que ma position de départ n'était pas idéale mais j'étais déterminé ce (dimanche) matin. J'ai juste essayé de faire le meilleur travail possible. Bravo à Max Verstappen qui est parti dernier et qui arrive deuxième. Encore merci à mon équipe, je ne pourrais rien faire sans elle. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« Ça a été difficile de prendre la décision de rentrer aux stands mais c'était bien de le faire. Si on était rentré un tour plus tôt, on aurait pris le risque de détruire nos pneus dans le dernier secteur. Passer de la dernière à la deuxième place, c'est très, très bien. C'est vrai que la course n'a pas été très simple. On était un peu bloqué derrière certains pilotes et ça a endommagé mes pneus. J'ai été un peu chanceux avec la pluie, ça a rendu les choses un peu plus faciles sur la fin de course. On a réussi des dépassements propres. C'est vrai qu'avec la pénalité qu'on a subie, je n'imaginais pas ce résultat quand je me suis levé ce (dimanche) matin. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« J'ai pris un bon départ, ce qui était la priorité. Je ne voulais pas trop perdre de temps sur George Russell. Après, j'ai pu déployer ma tactique comme je le voulais en passant par l'extérieur au deuxième virage. Nos pneus ont beaucoup souffert. Il a fallu passer très tôt sur les durs, il a fallu les gérer et, ensuite, la pluie est arrivée au plus mauvais moment puisque mes pneus étaient morts. On est rentré au meilleur moment aux stands et j'ai pu remonter à la troisième place. Ma course a été très solide. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 7eme

« Je ne regrette pas d'avoir essayé. Je pense que ce n'était pas la bonne décision de garder les pneus slicks. Mais il a tellement plu qu'on ne pouvait plus tenir. Les autres équipes devaient s'attendre à ce qu'il pleuve plus que nous. C'était un pari de rester en piste. Hier (samedi), on a gagné notre pari mais pas aujourd'hui (dimanche). On a pris la mauvaise décision. Mais on a quand même pris une bonne décision au vu des circonstances. On en parlera avec l'équipe. C'est moi qui ai voulu rester en piste quand l'équipe me recommandait de rentrer. Sinon, le reste de la course a été très bon, sauf peut-être le départ. J'ai bien géré mes pneus derrière Carlos Sainz Jr. J'ai fait la course que je devais faire même si Lewis Hamilton était plus rapide que moi. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 13eme

« J'ai dû garder Valtteri Bottas derrière moi et c'était très compliqué de dépasser car il y avait beaucoup de dégradation des pneus. Lors du deuxième relais avec les pneus medium, on avait de la vitesse et puis, une fois dans le trafic, il ne se passait pas grand-chose. On aurait pu tester quelque chose quand la pluie est arrivée. On va essayer de tirer les bonnes conclusions de ce week-end car il n'a pas été bon du tout. On doit comprendre pourquoi on fait ces erreurs. Il y a des grosses écuries à côté comme Alpine et Aston Martin. On sait que ce n'est pas simple de marquer des points mais on aurait pu largement faire mieux. On voudra revenir plus fort en Turquie. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 14eme

« Le départ était plutôt bon. On a eu un bon premier tour et on a gagné quelques places. Autrement, le reste de la course était très frustrant. On a été extrêmement lents. On n'arrivait pas à remonter sur les voitures devant et on dégradait nos pneus. Sur la fin aussi, on n'a pas pris la bonne décision avec les pneus intermédiaires en restant en piste. Il n'y a pas grand-chose à retenir de cette course. Il va falloir qu'on travaille dur et qu'on montre un autre niveau. Ce week-end, en qualifications et en course, se résume à des mauvaises décisions. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+.