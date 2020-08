GP de Russie : Le promoteur espère plusieurs dizaines de milliers de spectateurs

La Formule 1 se prépare à laisser de côté le huis clos. Face à la menace du coronavirus, symbolisée par le test positif de Sergio Pérez avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, tant Liberty Media que la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ont décidé de fermer aux spectateurs les premières manches de la saison 2020. C’est ainsi que les deux courses en Autriche, celle en Hongrie puis le double rendez-vous de Silverstone se sont déroulé avec des tribunes vides et une ambiance absente. S’il en sera de même à Barcelone ce week-end pour le Grand Prix d’Espagne, la possibilité d’une ouverture raisonnée des tribunes plus tard dans la saison est clairement envisagée. Si le Grand Prix de Toscane, disputé sur le circuit du Mugello, est candidat à cela, il est acquis que la course prévue en Russie le 27 septembre prochain sera disputé devant du public, le gouvernement local ayant donné son aval.

Le promoteur espère 50% des places occupées

Si l’ouverture au public ne devrait rien changer au protocole sanitaire en vigueur dans le paddock, ce sera à n’en pas douté un soulagement sur le plan économique pour le promoteur de l’événement. « Pendant trois mois, nous n'avons vendu aucun billet. Maintenant, la billetterie reprend lentement, en prenant en compte l'annonce du gouvernement selon laquelle la course aura lieu et notre annonce récente du programme de divertissements, a confirmé au magazine britannique Autosport Alexey Titov, directeur exécutif de la société qui assure la promotion du Grand Prix de Russie. Actuellement, nous discutons du chiffre de 50% de la capacité totale du Parc Olympique, celle-ci correspondant à nos tribunes et au Parc Olympique dans son ensemble. Cela signifie que le nombre maximal de fans se situera entre 30 000 et 32 000. » S’il est acquis que les interactions entre les pilotes et le public ne pourront pas être possible, le promoteur de l’événement assure avoir des idées pour remplacer les traditionnelles séances d’autographes et visite des stands.