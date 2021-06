GP de Russie : De Sotchi à Saint-Pétersbourg dès 2023

BREAKING: The Russian Grand Prix will move to the Autodrom Igora Drive in St Petersburg from 2023#F1 pic.twitter.com/O3vcfbWf7t

Sotchi laisse place à Saint-Pétersbourg

sur l’Autodrome d’Igora Drive, œuvre de Hermann Tilke. La F1 a annoncé ce changement ce samedi en marge de la deuxième journée du GP de Styrie. Cette nouvelle ère pour le Grand Prix de Russie a été rendue possible après que le nouveau théâtre de l’événement a reçu en fin d’année 2020 le statut de catégorie 1 de la FIA. Un sésame indispensable pour devenir hôte d’une épreuve de Formule 1. Situé à 54 kilomètres de Saint-Pétersbourg, le circuit de quatre kilomètres peut offrir dix tracés différents.« Je suis heureux de confirmer qu'à la suite d'un travail conjoint intensif avec nos partenaires russes et d'une évaluation détaillée d'Igora Drive, la Formule 1 courra sur cet étonnant circuit à partir de 2023. Je suis impressionné par Saint-Pétersbourg et je crois que le Grand Prix de Russie à Igora Drive sera un événement incroyable ", s’est félicité Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1, à trois mois jour pour jour de l’édition 2021.L’écurie Mercedes, victorieuse de toutes les éditions du Grand Prix depuis 2014, voudra continuer à dominer les débats sur le sol russe, dans ce nouveau paysage. Et ce, à 150 kilomètres de la Finlande chère à Valtteri Bottas. Le Grand Prix de Russie ne rappelle d'ailleurs pas que de bons souvenirs au pilote né à Nastola, puisqu'il avait dû laisser passer en 2018, sur les ordres de sa hiérarchie, son coéquipier Lewis Hamilton alors qu'il était bien placé pour la victoire.