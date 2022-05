GP de Miami (Essais libres 3) : Pérez prend l'avantage en vue des qualifications

Esteban Ocon dans le mur ! 💥

Le Français part à la faute et endommage son Alpine... Trop pour pouvoir participer aux qualifications ce soir ? #MiamiGP 🇺🇸 ▶️ https://t.co/7plkVWcBU3 pic.twitter.com/d0bG12hF49



— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 7, 2022

Sainz en retrait, Mercedes a disparu



C'est pas passé loin ! 🥵

Verstappen part à la faute dans le virage 15 et évite le mur de très peu...#MiamiGP 🇺🇸 ▶️ https://t.co/7plkVWcBU3 pic.twitter.com/3dAh6zME1y



— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 7, 2022

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE MIAMI

Classement des essais libres 3 - Samedi 7 août 2022

Red Bull Racing ne pouvait pas ne pas réagir. Après une journée de vendredi compliquée, les pilotes de l’écurie de Milton Keynes ont tapé du poing sur la table à l’occasion de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Miami. Si le temps établi ce vendredi par George Russell n’a pas été amélioré, c’est Sergio Pérez qui s’est installé au sommet de la feuille des temps avec un tour bouclé en 1’30’’304. Max Verstappen a un temps été en deuxième position à 345 millièmes de seconde de son coéquipier mexicain mais, en toute fin de séance, Charles Leclerc a pointé le nez de sa Ferrari. Le leader du championnat n’a certes pas battu le temps de Sergio Pérez mais il s’en est approché à 194 millièmes, un rien handicapé par la vitesse de pointe inférieure de sa F1-75 par rapport à la RB18. Fernando Alonso, quant à lui, a confirmé ses bonnes dispositions avec le quatrième temps à 732 millièmes. Toutefois, l’écurie Alpine a connu une séance compliquée car Esteban Ocon s’est fait piéger comme Carlos Sainz Jr ce vendredi et a copieusement endommagé son A522.La formation française est lancée dans une course contre-la-montre pour réparer. Au classement de cette séance, Fernando Alonso est suivi par les Allemands. En effet, à peine séparés par un millième de seconde, on retrouve Sebastian Vettel et Mick Schumacher. Le pilote Aston Martin et le pilote Haas devancent Carlos Sainz Jr. Sans doute refroidi par son accident du début de week-end, le pilote Ferrari a rendu sept dixièmes de seconde à Charles Leclerc. Kevin Magnussen, Alexander Albon et Lando Norris complètent le Top 10 alors que Pierre Gasly n’a pu faire mieux que le 16eme temps à une seconde et demie de la référence établie par Sergio Pérez. Le pilote AlphaTauri est pris en sandwich par Lewis Hamilton et George Russell. Alors que la Mercedes semblait avoir retrouvé de la performance lors des deux premières séances, le soufflé est retombé et les Flèches d’Argent sont distancées. Alors que la séance de qualifications se rapproche, la course à la pole position pourrait bien se résumer à un nouveau duel entre Ferrari et Red Bull Racing, même si les limites sont proches, comme Max Verstappen a pu le montrer en fin de séance.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’194Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’345Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’732Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0’’745Mick Schumacher (ALL/Haas) à 0’’746Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’868Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’923Alexander Albon (THA/Williams) à 1’’197Lando Norris (GBR/McLaren) à 1’’290Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’597Esteban Ocon (FRA/Alpine) pas de chrono