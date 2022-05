GP de Miami (Essais libres 2) : Le meilleur temps pour Russell, des ennuis pour Sainz et Verstappen

Carlos Sainz tape encore une fois ! Quel vendredi galère pour l'Espagnol 😭

Hamilton moins loin de Russell, Gasly et Ocon dans le Top 10

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE MIAMI

Classement des essais libres 2 - Vendredi 6 mai 2022

Mercedes pourrait avoir un coup à jouer à Miami. Auteur du deuxième temps à l’occasion de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Miami, George Russell est parvenu à faire mieux en fin d’après-midi sur le tracé floridien. Seul pilote à descente sous la minute et demie sur un tour, le Britannique a établi la meilleure performance du jour en 1’29’’938. Au volant de sa Flèche d’Argent, il devance de 106 millièmes Charles Leclerc, qui a une nouvelle fois dû assurer l’essentiel du travail pour Ferrari. En effet, Carlos Sainz Jr a provoqué le premier drapeau rouge de la séance après un peu moins de 20 minutes. L’Espagnol a perdu le contrôle de sa F1-75 dans la partie sineuse, endommageant sérieusement le train avant de sa monoplace. Sergio Pérez, troisième à 212 millièmes, a été dans la même situation chez Red Bull Racing. En effet, Max Verstappen n’a pas pu boucler un tour chronométré. Au moment de sortir des stands, le Néerlandais s’est très vite plaint de la direction de sa monoplace avant d’être contraint de revenir aux stands car le frein avant-gauche a pris feu.Derrière ce trio, on retrouve Lewis Hamilton. Toujours moins à l’aise que son coéquipier sur le Miami International Autodrome, le septuple champion du monde ne lui a concédé qu’un quart de seconde. Loin du compte en début de journée, les Alpine ont retrouvé des couleurs dans l’après-midi. Fernando Alonso a pu signer le cinquième temps à 434 millièmes de George Russell quand Esteban Ocon s’est hissé au neuvième rang. Toutefois, le Français rend une demi-seconde à son coéquipier et va devoir relever le gant ce samedi en vue des qualifications. Lando Norris, avec son casque imitation ballon de basketball, a signé le sixième temps juste devant Pierre Gasly, qui confirme les performances intéressantes vues lors de la première séance d’essais libres. Alors que Valtteri Bottas n’a pas pu prendre la piste, son Alfa Romeo n’ayant pas été réparée à temps, Guanyu Zhou a répondu présent avec le huitième temps quand Kevin Magnussen complète le Top 10 de cette séance. Les dernières minutes ont été perturbées par un drapeau rouge conséquence de l’arrêt en bord de piste de Nicholas Latifi, sa Williams étant tombée en panne. Les pilotes vont maintenant pouvoir analyser les données de ces deux heures en piste pour s’adapter un peu plus aux spécificités de ce nouveau circuit, qui semble faire l’unanimité.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’106Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’212Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’241Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’434Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’597Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’609Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) à 0’’922Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’923Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’983