GP de Mexico (Qualifications) : La pole position pour Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton et Max Verstappen

Verstappen aura tout de même un coup à jouer

Incompréhension chez Alpine

Qui aurait parié sur une première ligne monopolisée par Mercedes ? Alors que Max Verstappen et Sergio Pérez ont affirmé la domination de Red Bull Racing lors des essais libres du Grand Prix de Mexico, la donne a totalement changé lors de la séance de qualifications. Avant même l’ouverture de la ligne des stands, la panique a semble gagner l’écurie autrichienne, longuement affairée sur l’aileron arrière de Max Verstappen avec ce qui ressemble à un souci de solidité qui a poussé à des changements de dernière minute. Des travaux qui ont pu se prolonger car la Q1 a connu un faux-départ. Une violente sortie de piste de Lance Stroll dans le dernier virage a provoqué une interruption de 26 minutes. Une fois de retour sur le circuit les pilotes Red Bull Racing ont paru moins dominateurs que précédemment, ce qui s’est confirmé lors de la Q3. En effet, dès leur première tentative, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton se sont installés au sommet de la feuille des temps, avec 145 millièmes de seconde qui séparent les deux Flèches d’Argent une fois le drapeau à damier déployé.Pour tenter de répondre aux Mercedes, les pilotes Red Bull Racing ont tenté de jouer le coup de l’aspiration pour essayer de remonter Max Verstappen en première ligne. Mais une erreur du Mexicain n’a pas permis au Néerlandais de tirer le maximum de cette stratégie et il a même été dérangé par la sortie de piste de son coéquipier. Alors que les observateurs les attendaient en première ligne, les deux monoplaces de Milton Keynes seront sur la deuxième, distancés de plus de trois dixièmes par Valtteri Bottas. Toutefois, avec plus d’un kilomètre entre la ligne de départ et le premier virage, Max Verstappen aura une opportunité de se jouer de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas au départ du Grand Prix de Mexico. Pierre Gasly aura également une carte à jouer. Profitant d’une AlphaTauri très à l’aise sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, le Rouennais a signé le cinquième temps et accompagnera Carlos Sainz Jr en troisième ligne. Une partie de la grille de départ qui promet des remous avec Daniel Ricciardo encadré par les pilotes Ferrari. Assurés de partir en fond de grille à cause de pénalités moteurs, Yuki Tsunoda et Lando Norris complètent le Top 10.Un recul sur la grille de départ du Japonais et du Britannique qui font les affaires de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, qui gagneront une ligne ce dimanche. George Russell, lui, pourra regretter la panne de sa boîte de vitesses de course ce vendredi lors des essais libres. Auteur du 13eme temps, il reculera de cinq places sur la grille de départ. Une séance de qualifications marquée par une certaine incompréhension au sein de l’écurie Alpine. Alors qu’Esteban Ocon a changé de moteur et partira en fond de grille, le Français n’a pas été en mesure d’offrir une aspiration à Fernando Alonso lors de la Q1. Si le natif d’Evreux a passé le cut quasiment pour rien, son coéquipier est resté coincé au 16eme rang et partira également du fond de la grille de départ ce dimanche. Un Grand Prix de Mexico qui pourrait être un tournant dans la course au titre de champion du monde si la perte de vitesse de Red Bull Racing ce samedi se confirme lors de la course. Max Verstappen devra répondre sur la piste s’il ne veut pas voir Lewis Hamilton revenir sur ses talons.