GP de Hongrie (EL2) : Leclerc au sommet de la feuille des temps devant Norris et Sainz

Leclerc has dialled in a quick lap and is setting the early pace in FP2#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/dNLVmlaxbL

— Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Verstappen toujours au contact

Ocon et Gasly en difficulté

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE HONGRIE

Classement des essais libres 1 - Vendredi 29 juillet 2022

Ferrari est bien à la fête ce vendredi au Hungaroring. Alors que Carlos Sainz Jr a dominé la première séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie, Charles Leclerc a pris le relais en fin d’après-midi à l’occasion de la deuxième heure de roulage au programme. Après une première partie de séance effectuée avec un train de pneus medium en prévision de la course, durant laquelle il a très nettement dominé la concurrence, le Monégasque a pu améliorer au moment de s’élancer en pneus tendres. Etablissant la référence en 1’18’’445, Charles Leclerc n’a toutefois pas créé un gouffre avec la concurrence mais ce n’est pas une Red Bull Racing qui s’est installé à la deuxième place. En effet, c’est la McLaren de Lando Norris qui s’est invitée à cette position, avec un retard de 217 millièmes sur le meilleur temps. Son ancien coéquipier au sein de l’écurie de Woking, Carlos Sainz Jr, a pris la troisième place à seulement quatorze millièmes de seconde du Britannique.S’il ne s’est pas installé dans le Top 3 de cette séance, Max Verstappen n’est toutefois pas hors du coup. Le solide leader du championnat du monde après sa victoire lors du Grand Prix de France a signé le quatrième temps à 283 millièmes de son dauphin au classement. Confirmant la bonne forme des McLaren en cette fin d’après-midi, Daniel Ricciardo suit le Néerlandais mais concède 427 millièmes à la référence. Fernando Alonso, de son côté, a pu remonter dans la hiérarchie pour signer le sixième temps devant Sebastian Vettel quand les Mercedes marquent le pas dans la fournaise du Hungaroring. En effet, alors que Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que le 11eme temps à plus d’une seconde, George Russell s’est hissé au huitième rang à neuf dixièmes. Le Britannique devance Sergio Pérez, toujours à bonne distance de son coéquipier chez Red Bull Racing. Valtteri Bottas, quant à lui, complète le Top 10 et est le dernier pilote dans la même seconde que Charles Leclerc.Pour ce qui est des Français, le bilan n’est pas réjouissant. Après avoir travaillé sur les pneus durs, Esteban Ocon n’a pu faire mieux que le 13eme temps et concède une demi-seconde à son coéquipier Fernando Alonso. Pierre Gasly, toujours en délicatesse avec son AlphaTauri, s’est classé 15eme de cette séance mais voit le Top 10 lui échapper que pour trois dixièmes de seconde. Le Normand devance nettement son coéquipier Yuki Tsunoda, 19eme et avant dernier de la séance à deux secondes du meilleur temps. Seul Alexander Albon, qui s’est signalé par un tête-à-queue au premier virage sur un tour lancé, a réalisé une performance moins intéressante que le Japonais. Dans le clan Haas, la différence entre le deux configurations reste minime avec moins de deux dixièmes de seconde d’écart entre Kevin Magnussen et Mick Schumacher. Après ces deux séances sur le sec, les pilotes se préparent à l’arrivée de la pluie, qui est annoncée avec insistance pour ce samedi et la séance de qualifications.Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’217Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’231Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’283Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 0’’427Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’604Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0’’808George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’910Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’952Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’966Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’169Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’285