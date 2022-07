GP de Grande-Bretagne : Spectaculaire accident au départ de la course

L’effroi a saisi Silverstone au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que Max Verstappen, profitant du surplus d’adhérence de ses pneus tendres, a su prendre l’avantage sur Carlos Sainz Jr au premier virage, il y a eu du grabuge en milieu de peloton. Alors que Pierre Gasly a essayé de se faufiler entre la Mercedes de George Russell sur sa droite et l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou sur sa gauche, il y eu un contact entre la monoplace du Français et celle du Britannique. Déséquilibré, George Russell a obliqué vers la gauche et est allé directement en contact avec la monoplace de Guanyu Zhou. Le contact a été extrêmement violent, au point que l’effet d’engrenage entre la roue avant-gauche de la Mercedes et la roue arrière-droite de la voiture du pilote chinois a envoyé cette dernière en tonneau.

Zhou « va bien »

Dans les instants qui ont suivi, l’Alfa Romeo portant le numéro 24 a glissé sur le toit jusqu’au bac à graviers placé à l’extérieur du premier virage du circuit. Toutefois, au moment d’entrer en contact avec les barrières de pneus placées au fond du bac à graviers, la monoplace a rebondi fortement et a pu passer par-dessus ces protections. Seul le grillage placé entre les barrières de pneus et les tribunes a pu stopper la voiture, qui s’est alors arrêtée sur le côté. Après de longues minutes d’attente et d’incertitude concernant l’état de santé de Guanyu Zhou, le garage de l’écurie Alfa Romeo a pu annoncer à son coéquipier Valtteri Bottas que son coéquipier « va bien ». Un départ qui a également vu la monoplace d’Alexander Albon être sérieusement endommagée, tout comme celle d’Esteban Ocon, qui a toutefois pu rejoindre les stands malgré un demi-train avant-droit cassé. Guanyu Zhou et Alexander Albon ont tous deux été transportés au centre médical du circuit et sont conscients.