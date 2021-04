GP de Grande-Bretagne : Silverstone sera le premier à accueillir le nouveau format de qualifications

Silverstone satisfait d’accueillir cette expérimentation

La Formule 1 va lancer son expérimentation là où tout a commencé. Alors que la FIA, la F1 et les écuries ont validé à l’unanimité ce lundi le principe de tester à trois reprises cette saison un format de qualifications, le circuit de Silverstone a confirmé ce qui n’était qu’un secret de polichinelle. A l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, du 16 au 18 juillet prochain, la F1 va découvrir la course sprint de qualification organisée le samedi après-midi sur une distance de 100 kilomètres. Comme précisé à la suite de la validation du principe, une séance de qualifications traditionnelle aura lieu le vendredi en lieu et place de la deuxième séance d’essais libres qui permettra d’établir la grille de départ de la course sprint, dont le résultat offrira quelques points aux trois premiers mais, surtout, déterminera la grille de départ du Grand Prix toujours programmé sur 305 kilomètres minimum le dimanche.Une première historique qui emplit de fierté les dirigeants du circuit de Silverstone. « Nous sommes très heureux de savoir que les fans présents à Silverstone seront les premiers à expérimenter ce format de qualifications sprint lors du Grand Prix de Grande-Bretagne cette année, a déclaré dans un communiqué le directeur du circuit Stuart Pringle. Nous n’avons pas vu un tel changement dans le programme du week-end depuis des années et je salue les efforts continus de la F1 et de la FIA pour améliorer le spectacle en piste en donnant plus d’événements à suivre en juillet prochain. La foule présente à Silverstone le vendredi et le samedi est sans doute la plus importante de la saison et cette année ne fera pas exception. Vu que nous sommes quasiment à guichets fermés pour le dimanche, le samedi sera désormais une belle opportunité offerte aux fans de voir une course de Formule 1 à Silverstone cet été. » Un essai qui sera le premier, avec Monza et Interlagos qui reviennent le plus souvent pour accueillir les deux autres essais cette saison.