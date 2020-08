GP de Grande-Bretagne (Qualifications) : Septième pole position à Silverstone pour Lewis Hamilton

🏁 END OF QUALIFYING 🏁



TOP 10

Hamilton

Bottas

Verstappen

Leclerc

Norris

Stroll

Sainz

Ocon

Ricciardo

Vettel#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/AQbCKPzsQ8

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020

Les Mercedes sont intouchables dans l’exercice des qualifications ! Après les Grands Prix de Styrie et de Hongrie, Lewis Hamilton a tout donné pour aller chercher la pole position à Silverstone, sa septième sur le tracé du Northamptonshire, dont il a explosé le record. Valtteri Bottas n’a pas su rivaliser sur l’ensemble d’un tour lancé. Max Verstappen et Charles Leclerc seront en deuxième ligne mais l’écart avec les Flèches d’Argent est un gouffre !Plus d’informations à suivre...