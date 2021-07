GP de Grande-Bretagne : Les principales déclarations à l’issue de la course

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Vainqueur

« C'était une course si difficile sur le plan physique. On a eu le meilleur public à domicile. Merci à tous, c'est un rêve pour moi de gagner aujourd’hui (dimanche) devant vous. Je n'aurais pas pu le faire sans l'excellent travail d'équipe de Valtteri Bottas et l'effort incroyable de l’écurie. C'est difficile... vous savez, j'ai tout donné cette semaine, j'ai été à l'usine, j'ai essayé de trouver de la performance sur la voiture avec les gars de l'équipe et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli dans notre travail malgré notre déficit de performance. Bien sûr, j'essaie toujours de prendre des précautions, en particulier avec Max Verstappen qui est très agressif. J'étais complètement à côté de lui, et il ne m'a pas laissé de place. Que la pénalité ait été juste ou non, j'ai pris sur moi et j'ai continué mon effort et je me suis dit que rien n'allait se mettre en travers de mon chemin. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« C'est difficile de profiter à 100%, mais ça a été une course incroyable, j'ai donné non pas 100% mais 200 %, j'ai donné tout ce que j'avais, mais ça n'a pas suffi dans les deux derniers tours. Bravo à Lewis Hamilton, il a fait un travail incroyable. C'était fun dans la voiture, mais je manquais juste un petit peu de rythme vers la fin. Nous ne nous y attendions clairement pas. Après les qualifications, nous nous attendions à être relativement compétitifs, mais pas aussi compétitifs que maintenant : nous nous sommes battus pour la victoire, ce qui était incroyable. Nous étions particulièrement rapides en medium, puis en durs nous manquions un peu de rythme par rapport à la Mercedes, mais dans l'ensemble, c'était bien meilleur que ce dont nous avons l’habitude. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Le départ était le point faible aujourd’hui. Sur les deux départs, comme Lewis Hamilton hier (samedi), nous avons eu pas mal de patinage, ce qui a rendu les choses difficiles. J’ai dû réagir à l’arrêt de Lewis et nous nous sommes arrêtés trop tôt. C’est ainsi que nous avons fini par devoir aider Lewis à remporter la victoire. Pour l’équipe, nous avons marqué de très bons points. Pour le reste c’est ce que c’est. J’aurais pu gagner cette course avec une meilleure stratégie. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 4eme

« Cette course a été un peu frustrante mais on peut en tirer du positif et, en fin de compte, je suis heureux de ce résultat. J’aurai adoré pouvoir me battre pour la troisième position, le passage au stand manqué m’a privé de cette chance mais je ne pense que ça a eu une incidence sur le résultat final. C’est une journée réussie pour toute l’équipe et je les remercie de m’avoir fourni une voiture performance ce week-end. La quatrième et la cinquième place sont un bon résultat pour nous et il nous reste une course avant les vacances. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. »

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 5eme

« En ce qui concerne l’équipe, c’est une bonne journée avec les deux voitures dans le Top 5. En ce qui me concerne, c’est la première fois de la saison que je termine dans les cinq premiers donc je vais en tirer du positif, c’est clairement une bonne journée. J’ai eu quelques difficultés avec mon rythme. A certains moments de la course, j’ai eu l’impression que je ne pouvais pas faire beaucoup plus donc il va falloir que je travaille sur moi-même et essayer d’adapter mieux la voiture à mon pilotage. Néanmoins, c’était appréciable de retenir Carlos Sainz Jr, qui était bien plus rapide que moi. Il m’a rattrapé très vite mais je savais que si je ne faisais pas la moindre erreur, il n’avait qu’une demi-chance de me doubler. Finir cinquième me rend vraiment très heureux. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme

« C’était loin d’être simple avec tout ce qu’il s’est passé entre le drapeau rouge et les deux départs arrêtés, mais nous revenons dans les points et cela fait du bien. C’était agréable de se battre et d’extraire le maximum de la voiture. La gestion des pneus était compliquée, mais nous avons fait les bons choix. Nous en voulons bien évidemment plus, mais nous plaçons les deux monoplaces dans le Top 10 aujourd’hui (dimanche) et c’est une belle récompense pour tout le travail accompli par chaque membre de l’équipe. Nous sommes de retour dans le rythme après trois courses difficiles et nous souhaitons poursuivre sur cette lancée en Hongrie. Nous allons nous préparer et travailler dur pour y parvenir et confirmer ce résultat. Je suis également content que Max Verstappen aille bien après l’incident et je lui souhaite un prompt rétablissement. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« Pour être tout à fait honnête, je ne trouve pas les mots. Jusqu’au bout de la course, nous étions dans les points puis, malheureusement, j’ai subi une crevaison et j’ai dû passer par les stands à cinq tours de l’arrivée. Repartir de Silverstone sans points marqués au bout de cette course, c’est très frustrant. Il reste toutefois du positif à en tirer car, après un week-end assez compliqué, j’ai pu avoir un bon rythme quand je me suis retrouvé seul au milieu de la course, que j’ai pu me sortir du trafic. Bien évidemment, nous voulons continuer à nous battre pour de meilleures positions donc nous allons travailler dur pour comprendre où nous avons été en difficulté et nous espérons être de nouveau plus compétitif en Hongrie. »



Sources : interviews officielles F1, site officiel McLaren F1 Team, site officiel Alpine F1 Team, site officiel Scuderia AlphaTauri