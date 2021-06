GP de France : Les réactions des pilotes à l'issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« Jusqu'ici, le week-end a été très positif pour nous sur une piste où nous n'étions pas les meilleurs auparavant. Hier (vendredi), ça a vraiment été un tournant et ça nous a permis d'aller chercher cette pole position. Ça fait vraiment plaisir. Nous n'avons pas encore inscrit de points mais c'est une très belle journée. Il faut finir le travail demain (dimanche) et essayer de prendre 25 points, ce qu'on a perdu à Bakou. C'est prometteur pour nous. Je suis confiant, la voiture se comporte bien. J'attends la course avec grande impatience. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Je veux saluer tout le public présent, ça me fait chaud au cœur de voir tous ces gens. Ça a été un week-end difficile jusqu'ici. Mentalement, pas tellement physiquement, mais essayer de placer la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Depuis les essais libres, on essaye et on fait des tours pour trouver la solution. Globalement, j'ai été heureux de la voiture et de la manière dont les ingénieurs travaillent et la font progresser. Félicitations à Max Verstappen qui a réalisé un très bon travail aujourd'hui. Il est incroyablement rapide. Ils ont un nouveau moteur ce week-end et ça marche bien pour eux. Je crois que, sur les longs relais, ils étaient plus rapides sur un ou deux dixièmes. On a la course entre nos mains pour demain (dimanche), on va essayer de pousser, d'attaquer et de se battre. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Ça a été un week-end solide jusqu'à maintenant, bien mieux qu'il y a quelques semaines. Il y a beaucoup plus de rythme ici et on a vu quel point c'était serré avec les Red Bull Racing. Ça l'a été aujourd'hui (samedi). La voiture se comportait bien en Q3. Je ne suis toutefois pas très satisfait, j'aurais préféré être plus solide mais c'est déjà ça. J'ai pris un peu de survirage au virage 2 sur la première tentative en Q3. Mon deuxième tour était vraiment pas mal. Il faut que l'on observe où j'ai perdu de la vitesse. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

« Avons-nous progressé dans les virages rapides ? Nous travaillons sur cet aspect, mais cela ne se passe pas d'une course à l'autre. Dans chaque course, nous essayons une chose différente pour progresser dans la bonne direction, parfois nous ferons des erreurs et reculerons, dans d'autres nous trouverons des améliorations. Hier (vendredi), le rythme n'était pas mauvais. En fait, il était plutôt bon. Il sera difficile de garder AlphaTauri derrière nous, ils sont en pleine forme en course. Je ne sais pas s'ils peuvent gérer les pneus comme Red Bull Racing. Ils sont un 'Red Bull B' et nous savons qu'ils savent mieux que nous comment gérer la pression des pneus. La course se fera avec Pierre Gasly, Charles Leclerc et les McLaren. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 6eme

« Je suis vraiment content. Depuis le début du week-end, je ne me sentais pas trop à l'aise dans la voiture. On a testé beaucoup de réglages pour essayer de l'améliorer et, en qualifications, c'était vraiment beaucoup mieux. On a fait un bon pas en avant, je me sentais à l'aise. On a été compétitifs avec tous les pneus donc c'est plutôt positif. C'est bien de se qualifier en medium. En Q3, j'arrive à sortir un très gros tour avec seulement une tentative car mon premier tour a été annulé. C'était vraiment intense mais je suis très content de pouvoir partir en troisième ligne. Après la troisième séance d'essais libres, on n'était pas sûr d'avoir la performance pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui. On est entre les deux Ferrari et devant les deux McLaren. Il va falloir bien gérer notre course pour aller chercher des gros points. Ça fait en tout cas plaisir de sortir une très belle qualif' en France. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 11eme

« On manquait de performance sur les medium. Avec les tendres, la voiture fonctionnait très bien et on avait beaucoup de vitesse. Je la sentais très bien. On est arrivé avec les medium en Q2 et voilà, l'adhérence n'était pas là. On va voir ce qu'on aurait pu faire de mieux. Demain, on va partir juste derrière le Top 10. Il y a encore des chances de marquer de gros points et c'est ce qu'on va faire. Il y a toujours moyen de tenter des choses. Beaucoup vont partir en medium. On va voir ce qu'on peut faire. »



Sources : Canal+, Sky Sports