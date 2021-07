GP d’Autriche : Les réactions à l’issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« Je pense que mon tour était très mauvais. Bien sûr, je suis content d'être premier, mais pas de la manière dont nous l'avons fait. C'est quelque chose à étudier. Mais bien sûr, être deux fois en pole ici, c'est très bien néanmoins. Espérons pouvoir conclure demain (dimanche). La Q1 et la Q2 étaient très bonnes à mon avis, ça se passait vraiment bien et les tours étaient suffisamment bons et agréables, juste en Q3 au premier tour j'ai fait un blocage de roue au virage 3. Ce n'était pas génial. Dans le second, j'étais la première voiture en piste, donc j'ai juste perdu du temps en ligne droite. Je n'ai donc pas pu améliorer mon tour, même avec un virage 3 plus normal. C'était suffisant pour être premier, mais j'aurais aimé simplement faire une meilleure Q3. Les gommes sont plus tendres par rapport à la semaine dernière, il sera donc dur de les gérer en course, mais à part ça, nous allons juste essayer de nous concentrer sur notre propre course. Puis évidemment, nous essaierons de gagner, mais ce n'est jamais simple »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 2eme

« C'était cool ! Après l'année dernière, après la dernière course, je voulais franchir cette étape supplémentaire, et j'en ai franchi deux de plus. C'est super, ça nous met dans une bonne position pour demain (dimanche). C'est probablement l'un de mes meilleurs tours, je crois. C'était une bonne sensation. Je veux dire, je sais que la course de demain (dimanche) sera difficile mais nous avons fait le meilleur travail possible aujourd’hui (samedi). Je ne savais pas à combien j'étais de la pole. C'est un gros défi d'être en pole mais je suis heureux d'être deuxième. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 3eme

« On a beaucoup cherché l’équilibre, avec des recherches qui sont parties dans tout les sens qui nous ont fait perdre du temps lors des essais libres. Donc un tel résultat n’a pas été facile à aller chercher. C’est un travail dur, plus dur que vous pouvez l’imaginer. Mais, au final, nous avons pu réaliser un bon tour et obtenir une bonne position de départ pour demain (dimanche). Je pense que nous aurons une meilleur voiture en course que lors des qualifications. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 4eme

« Je continue à manquer de rythme. J'ai tout essayé pour obtenir plus de la voiture mais c'est là où nous nous situons en ce moment. Donc il faudra vraiment trouver de la performance pour les prochaines courses. Je ne sais pas si McLaren a apporté une amélioration, mais ils ont été super rapides aujourd’hui (samedi), Lando Norris a fait du bon travail. Nous devons simplement essayer de nous améliorer. En se basant sur le rythme pur, la victoire est définitivement hors de propos. Red Bull Racing a ses deux voitures devant nous et ils ont trois dixièmes au tour d'avance sur nous, je pense qu'ils ont encore amélioré leur voiture ce week-end. Ça va être une victoire facile pour Max Verstappen. Pour nous, il faudra essayer de devancer au moins Sergio Pérez, et essayer de limiter la casse. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 5eme

« Nous sommes un peu rentrés dans le rang par rapport au week-end dernier et d'autres équipes ont gagné plus de temps que nous. Je dirais qu'il nous manque peut-être un dixième ou deux. Je ne sais pas si c'est à cause des pneus plus tendres ou si McLaren a clairement trouvé quelque chose. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 6eme

« Honnêtement, je pense que lorsque l’on arrive à optimiser la voiture, c’est là où on se trouve lors des qualifications. Je suis très content, je suis à un dixième de Sergio Pérez qui est troisième, donc dans l’ensemble c’est vraiment positif d’être aussi proche. Ça l’est d’autant plus qu’en essais libres, je ne me sentais pas à l’aise avec la voiture, ce n’était pas aussi bien pour moi, donc je suis content qu’on ait rectifié le tir. Depuis le début du week-end, on s’est dit qu’on préférait se concentrer sur la course et garder deux trains de pneus durs à cet effet. C’est un choix de notre part. Je ne peux malheureusement pas savoir comment ces pneus se comportent, après avoir manqué la course la semaine dernière, mais j’étais confiant sur le choix de stratégie donc on verra demain (dimanche) si ça paye. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 17eme

« Je n’ai pas d’explications aujourd’hui (samedi) pour le manque de performance. C’est pareil, on se retrouve à la même place que la semaine dernière, ce qui n’est pas la place où on veut être. Ce qu’on veut faire c’est continuer de chercher, continuer le travail qu’on a fait ces trois derniers jours et essayer de trouver où se situe le déficit. On a une course à faire demain (dimanche) et on va se concentrer dessus. Le problème, c’est qu’il y a très peu de virages ici, donc trois dixièmes c’est beaucoup plus que ce qu’on voit. Le déficit de chrono est immense et il fait peur, c’est pas la place où l’on veut être, il faut que l’on trouve, que l’on comprenne pourquoi on passe de cinquième ou sixième en début d’année à si loin sur la grille maintenant. »



Sources : interviews officielles F1, Sky Sports, Canal+