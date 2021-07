GP d’Autriche : Les principales déclarations à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« Pour être honnête, c'est incroyable. La voiture était sur des rails. Sur chaque jeu de pneus que nous avons chaussé, le pilotage était vraiment agréable. C'est fou, je suis moi-même un peu surpris de la façon dont la journée s'est déroulée. Je ne m'attendais pas à cela. Tout le monde a fait un travail incroyable pour ce résultat. Quand le week-end commence et que tout le monde vous voit comme le favori, il n'est jamais facile de décrocher un tel résultat comme nous l'avons fait aujourd'hui. Donc, oui, c'est un superbe travail de toute l'équipe et aussi de Honda. Je pense que sur ces deux semaines, en particulier ici, au Red Bull Ring, l’ensemble a été incroyable. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

« A titre personnel, c'est une meilleure place que le week-end dernier. En tant qu'équipe on inscrit de bons points, mais il nous manque encore du rythme par rapport à Red Bull Racing. C'est bien d'être à nouveau sur le podium, j'ai vraiment essayé de maximiser ce que j'avais entre les mains. Les pneus se sont bien comportés même s'ils ont perdu de la performance en fin de course. J'étais vraiment surpris par les McLaren, qui étaient très rapides et nous ont mis la pression. Dans quinze jours il y aura Silverstone et il y aura du travail à faire d'ici là, mais pour l'instant je vais savourer le champagne et le podium. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 3eme

« C'était passionnant, mais je suis déçu car nous aurions dû être deuxièmes. Je trouvais vraiment qu'au premier tour, c'était la course. Sergio Pérez a essayé de faire l'extérieur, ce qui est un peu stupide, et il est sorti de la piste tout seul, je ne l'ai même pas poussé. Je suis frustré, mais aussi content de la troisième place, nous avions un très bon rythme. Je pense que nous avions un bon rythme, je tenais facilement celui de Valtteri Bottas, même dans l'air sale, mais ce n'était pas suffisant pour entrer dans le DRS. Dès que je me rapprochais à près d'une seconde, j'avais trop de difficultés. C'est agréable de savoir que nous pouvons être à ce niveau et nous pouvons nous battre avec eux, c'est probablement la première course depuis de nombreuses années où nous nous sommes réellement battus avec une Mercedes et la Red Bull Racing. Espérons pouvoir continuer comme ça la prochaine fois. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 4eme

« J'ai déjà dit avant la course que ce serait compliqué de battre Max Verstappen. Mais c'est frustrant de perdre tellement de performance à l'arrière, et de perdre cette deuxième place. Pourtant je ne sortais pas plus que les autres de la piste dans les virages. Sans ces dégâts j'aurais fini deuxième, facilement. C'était très compliqué. J'étais trop lent, je ne pouvais pas garder Valtteri Bottas derrière moi donc c'était bien de le laisser passer, pour aller chercher la deuxième place pour l'équipe. C'est ce qu'il nous fallait. Je n'attends rien de particulier à domicile à Silverstone, je vais juste tout donner en allant là-bas. Nous sommes loin des Red Bull Racing, ils ont beaucoup amélioré leur voiture et pas nous, donc il faut le faire maintenant. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

« C’était un premier tour difficile. J’ai senti la différence entre les pneus durs et les pneus tendres, j’avais l’impression de ne pas avancer. J’étais quatorzième après le premier tour. C’était un peu risqué de commencer la course avec les pneus durs. Mais je suis resté patient et j’ai fait durer mes gommes au maximum pour remonter à la fin. La McLaren n’est pas une voiture facile à doubler. Elle est rapide à l’accélération. J’ai réussi à prendre beaucoup de risques au troisième virage et j’ai pu rester devant au quatrième, me permettant de rattraper Sergio Pérez. Nous avons été en lutte pour la pole position auparavant, mais nous sommes maintenant lents en qualifications et rapides en course. Au Paul-Ricard nous étions rapides en qualification et lents en course. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 9eme

« C’est sûr qu’en partant avec des pneus tendres ça a été plus compliqué qu’on pensait, il y a eu pas mal de dégradation et on se retrouve dans le trafic dans le deuxième relais, on a perdu du temps. Le dernier relais a été très bon, je revenais très fort sur Charles Leclerc et Daniel Ricciardo. Il ne nous a malheureusement pas manqué beaucoup. C’est dommage mais en voyant tous ceux qui ont fait la même stratégie, Sebastian Vettel, Lance Stroll et Yuki Tsunoda, ils ont tous fini loin donc je pense qu’on peut-être contents. Il faut toujours attaquer, on essaie de temps en temps de passer en medium mais ce week-end c’était compliqué. Je pense qu’on a fait un choix et ça n’a pas payé autant que ce qu’on pensait, mais on se bagarre avec les Ferrari et une McLaren qui sont des voitures plus devant nous au championnat. C’était quand même une bonne course mais ça n’a pas été simple avec les tendres et les durs. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - Abandon

« Ce sont les conséquences de partir si loin, il se passe toujours beaucoup de choses à l'arrière, des incidents souvent pas terribles. C'est comme ça, c'est un incident de course. La seule chose que j'aurais pu faire c'est freiner avant, mais j'aurais perdu toutes les places et je serais ressorti dernier. J'étais entre les deux voitures, je n'ai rien pu faire. Quand j'ai réaccéléré les deux voitures se sont resserrées. Je pense qu’Antonio Giovinazzi ne sait pas qu'il y a Mick Schumacher et moi sur le côté. C'est une toute petite touchette qui a de grosses conséquences. On va oublier ces deux week-ends, revenir plus forts à Silverstone et faire le reset complet. On ne peut pas faire pire, être moins bien ou moins compétitifs qu'ici donc il faut repartir de zéro, tourner la page et penser à autre chose. Préparer la prochaine course. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, Sky Sports