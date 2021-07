GP d’Autriche (EL2) : Le meilleur temps pour Lewis Hamilton, Max Verstappen troisième derrière les Mercedes

FP2 CLASSIFICATION

Aston Martin, la bonne surprise



Ferrari bien moins en vue

Lewis Hamilton est décidé à relever le défi. Alors que Max Verstappen s’est montré à son avantage sur le Red Bull Ring le week-end dernier avec une victoire lors du Grand Prix de Styrie puis ce vendredi lors des premiers essais du Grand Prix d’Autriche, les pilotes Mercedes se sont retroussés les manches pour aller signer les deux meilleurs temps. Alors que la pluie menaçait le Red Bull Ring, les pilotes se sont précipités en piste pour tout d’abord travailler les longs relais puis effectuer des simulations de tour lancé en qualification. A ce petit jeu, c’est Lewis Hamilton qui s’est montré le plus performant avec son meilleur tour en 1’04’’523. Le septuple champion du monde devance son coéquipier Valtteri Bottas de 189 millièmes de seconde quand Max Verstappen doit se contenter du troisième temps à 217 millièmes de la référence représentée par le temps réalisé par Lewis Hamilton.Mais la surprise de cette deuxième séance d’essais libres, c’est le niveau de performance des pilotes Aston Martin. En effet, Lance Stroll a hissé son AMR21 au quatrième rang à six dixièmes de Lewis Hamilton. Le Canadien ne rend qu’un peu plus d’un dixième à son coéquipier Sebastian Vettel. Les pilotes de l’écurie basée à Silverstone devancent ceux de l’écurie AlphaTauri avec Yuki Tsunoda qui, comme lors de la première séance d’essais libres, a fait mieux que Pierre Gasly. Le Japonais et le Français ne sont toutefois séparés que par 23 millièmes de seconde. Après avoir cédé son baquet à Guanyu Zhou dans la matinée, Fernando Alonso s’est rapidement mis à la page avec le huitième temps devant Lando Norris, qui s’est signalé avec un tête-à-queue en toute fin de séance. Le Top 10 est complété par Antonio Giovinazzi, qui n’avait pas roulé dans la matinée, cédant son baquet à Callum Ilott.Aux avant-postes en début de journée, les pilotes Ferrari semblent bien être rentrés dans le rang. En effet, Carlos Sainz Jr doit se contenter du 13eme temps à un peu plus d’une seconde de la référence établie par Lewis Hamilton. Charles Leclerc, qui s’est signalé par un travers et une sortie dans le gravier, n’a pas fait mieux que son coéquipier espagnol avec le 16eme temps mais une différence inférieure à un dixième de seconde entre les deux représentants de l’écurie de Maranello. Sergio Pérez, onzième, a une nouvelle fois démontré des difficultés à tenir le rythme de son coéquipier Max Verstappen et devance de onze millièmes de seconde Esteban Ocon. Le Français, à nouveau en difficulté au volant de l’Alpine, va devoir hausser le ton dès ce samedi tout comme Daniel Ricciardo, seulement quinzième de cette séance d’essais. Les pilotes auront une dernière occasion de se régler ce samedi avant la séance de qualifications.