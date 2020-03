GP d'Australie : Les réactions des pilotes français après l'annulation

Romain Grosjean (Haas)

« Pas de course à Melbourne. C’est un gros problème pour nous car on s’était préparé dur MAIS c’est finalement un très petit problème comparé au challenge auquel le monde fait face maintenant. Restez en sécurité tout le monde et essayez de combattre le COVID-19 du mieux que vous pouvez. »



Esteban Ocon (Renault)

« Je devrai attendre quelques jours de plus pour être officiellement de retour en course. Je suis bien sûr très déçu mais c’est la meilleure décision pour nous, pilotes, pour les équipes et pour les fans. J’espère que la situation va s’arranger bientôt. Restez en sécurité. »



Pierre Gasly (Alpha Tauri)

« Restez en sécurité, tout le monde. J’espère que la situation liée au COVID-19 va s’arranger bientôt. C’est dommage que nous ne puissions pas rouler ici en Australie, mais garder tout le monde en bonne santé et en sécurité est la priorité. J’avais vraiment hâte de débuter la saison, mais on va devoir attendre. Espérons de meilleures nouvelles bientôt… »