GP d'Australie : Le public sera bien là à Melbourne

Alors que les organisateurs du Grand Prix de Bahreïn, prévu le 22 mars, ont annoncé dimanche qu'il se déroulera à huis-clos en raison de l'épidémie de coronavirus, celui d'Australie, qui aura lieu ce dimanche en ouverture de la saison, accueillera bien les nombreux fans de Formule 1 à Melbourne, comme l'a confirmé ce lundi le directeur du Grand Prix. « Chaque pays dans le monde aura sa propre approche d’un point de vue sanitaire. Ils tiennent compte des circonstances locales. Ils tiennent compte de l’épidémiologie et de l’aspect scientifique qui se cachent derrière ce virus Covid-19. Ce qui s’applique au Bahreïn via le prince héritier est différent de ce qui s’applique en Chine ou à Melbourne. Nous sommes évidemment très, très reconnaissants de l’approche du gouvernement fédéral en matière de santé, tout comme le contrôle des frontières et la force frontalière. C’est l’occasion de présenter la Formule 1 et de montrer que Melbourne est la capitale des grands événements. Nous allons le faire d’une manière très, très sûre et responsable ce week-end. Vers 7h15, le dernier chargement Ferrari est arrivé. Il a été remis au personnel de Ferrari vers 8h du matin. Les personnes présentes sur place sont en train de préparer les installations de leurs équipes, leurs garages. Il s’agit donc de personnel logistique et d’ingénierie. Vous avez en ce moment les principaux ingénieurs chargés de préparer les monoplaces, étant donné que le fret vient d’arriver. J’ai parlé hier soir avec les personnes qui seront dans les stands et en charge de l’équipe et ils arriveront dans les prochaines 24 heures. » J-4 avant la première séance d'essais libres !