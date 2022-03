GP d’Arabie Saoudite (EL3) : Trois sur trois pour Leclerc, Verstappen et Pérez au contact

Leclerc posts the fastest lap of the session as the chequered flag falls



FORMULE 1 - GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE / ESSAIS LIBRES 3

Classement final - Samedi 26 mars 2022

Le duel s’annonce alléchant en vue de la séance de qualifications ! Déjà auteur du meilleur temps à l’occasion des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Charles Leclerc s’est maintenu au sommet de la feuille des temps mais le Monégasque a dû s’employer dans son tout dernier tour pour y parvenir. En effet, si les deux pilotes Ferrari ont très vite pris la piste et fixé les premières références, c’est Max Verstappen et Sergio Pérez qui ont ensuite pris l’ascendant. Toutefois, comme ce vendredi, le Néerlandais a eu beaucoup de mal à tout mettre bout-à-bout et à tirer le potentiel maximum de sa Red Bull Racing. Alors qu’il était nettement en avance sur ses temps de passage après deux secteurs, le champion du monde en titre a dû couper son effort après avoir pris trop violemment un vibreur et avoir visiblement endommagé le plancher de sa monoplace.C’est depuis son garage que Max Verstappen a vu Charles Leclerc aborder son dernier tour chronométré le mors aux dents. Prenant trois dixièmes d’avance au terme du premier secteur, le Monégasque a ensuite rivalisé avec le pilote Red Bull Racing dans le deuxième avant que la vitesse de pointe de la RB18 ne fasse merveille. Toutefois, Charles Leclerc a su conserver 33 millièmes de seconde d’avance sur le Néerlandais pour conclure cette séance avec la marque de référence en 1’29’’735. Sergio Pérez est également au contact du leader du championnat, n’ayant concédé que 98 millièmes quand Carlos Sainz Jr confirme la domination des écuries de Maranello et Milton Keynes avec le quatrième temps de cette séance, à 274 millièmes de seconde de son coéquipier. Le Top 5 est complété par Valtteri Bottas. Au volant de l’Alfa Romeo, le Finlandais échoue à 21 millièmes de Carlos Sainz Jr et devance les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, séparés de neuf millièmes.Le pilote AlphaTauri n’a toutefois pas pu reprendre la piste en fin de séance, la faute à une panne qui serait liée à l’arbre de transmission de l’AT03. Le Rouennais devance dans la hiérarchie Kevin Magnussen, qui a pu mémoriser le tracé de Djeddah, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda dans un Top 10 ramassé en 680 millièmes de seconde. Lewis Hamilton, avec une Mercedes toujours aussi rebondissante et en panne de vitesse de pointe, se contente du 11eme temps, étant le dernier à moins d’une seconde de Charles Leclerc, quand son coéquipier George Russell n’est que 14eme. Le bas de la hiérarchie est, sans surprise, occupé par les trois écuries les moins performantes que sont Aston Martin, McLaren et Williams. Alors que la séance de qualifications se rapproche et que les écuries pourront donner la pleine mesure de leurs monoplaces, un duel entre Ferrari et Red Bull Racing pour la pole position semble s’annoncer.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’033Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’098Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’274Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’295Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’404Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’413Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 0’’527Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’561Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 0’’680