GP Autriche-Hamilton: "Une erreur de ma part"

Pénalisé de 3 places sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche et donc rétrogradé en 5e position (alors qu'il s'était qualifié avec le 2e chrono derrière la Ferrari de Leclerc), Lewis Hamilton fait amende honorable sur les réseaux sociaux.

"Pénalité totalement méritée aujourd'hui et je n'ai aucun problème à l'accepter, écrit ainsi le pilote Mercedes. C'était une erreur de ma part et j'en assume l'entière responsabilité. Ce n'était pas intentionnel. Quoi qu'il en soit, demain est un autre jour et une opportunité de passer au-delà." Hamilton, sorti trop large du virage 3 sur le circuit de Spielberg, avait gêné Kimi Raïkkonen (Alfa Romeo) lancé alors dans un tour rapide.

"A mistake on my behalf and I take full responsibility"@LewisHamilton's reaction on Instagram to his penalty for blocking Kimi Raikkonen in #AustrianGP qualifying pic.twitter.com/a6tzYTfMxm