GP Australie: Williams interdit de participation ?

L'écurie Williams vit une avant-saison très complexe. Après avoir du renoncer aux premiers jours des essais, elle a fait face à plusieurs réclamations pour remettent en cause la validité des rétroviseurs d'une part et des suspensions arrières d'autre part. Si les rétroviseurs ont été modifiés pour respecter les règles de la FIA, ce n'est pas le cas des suspensions. Selon Motorsport, la situation est complexe et l'écurie britannique pourrait tout simplement ne pas être autorisée à concourir. Avec seulement 10 jours avant le Grand Prix qui lance la saison, il est impossible de redessiner les suspensions. Charge à la FIA de trancher.