Giovinazzi entre dans l'histoire d'Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi ne le savait peut-être pas, mais au moment où Lewis Hamilton a plongé dans les stands, au 27e tour du Grand Prix de Singapour, il est entré dans l'histoire.

L'Italien est devenu le premier pilote au volant d'une Alfa Romeo à être en tête d'une course de F1 depuis Andrea De Cesaris lors du Grand Prix de Belgique en 1983. Une course de haut niveau qu'il a finie à la 10e place, ce qui lui permet de récupérer un point au championnat du monde.

Still on top = @LewisHamilton



But after Singapore, we have a new entry on the 'Laps Led In 2019' list



Welcome, @Anto_Giovinazzi #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WDn0ihJeuV