Formule E : Un nouveau point de vue proposé aux téléspectateurs

Avoir une caméra au niveau de la tête du pilote, voire sur le casque, ce n’est plus aussi étrange que ça. Mais, récemment, la Formule E a fait le pari d’aller encore plus loin. En effet, lors du récent ePrix de Santiago du Chili, Stoffel Vandoorne s’est prêté au jeu du « Driver’s Eye ». Le pilote belge de l’écurie Mercedes a porté durant la course une caméra à l’intérieur de son casque et placée à hauteur des yeux. Une immersion rare dans la réalité proposée aux téléspectateurs, une expérience qui va tendre à se multiplier au fil de la saison, jusqu’à la finale de Londres les 25 et 26 juillet prochains.