Formule E : Lotterer a trouvé un accord avec Andretti pour 2023

Lotterer impatient de lancer la saison

André Lotterer ne va finalement pas quitter la Formule E. Après deux saisons comme titulaire chez Porsche, le pilote allemand va faire son retour en endurance avec la marque de Stuttgart dès 2023, qui sera la neuvième saison du championnat. A cette fin, l’ancien coéquipier de Jean-Eric Vergne chez DS Techeetah sera remplacé dès la saison prochaine par Antonio Felix da Costa. Toutefois, André Lotterer va bien garder un pied dans le championnat du monde de monoplaces électriques, qui va connaître une révolution avec l’introduction d’une nouvelle monoplace. En effet, l’écurie Andretti a officialisé ce mardi un accord avec le pilote allemand pour la prochaine saison alors que cette dernière va troquer sa motorisation BMW pour celle venant de… Porsche. « Aux côtés d’André, un support technique avec l’expérience de la Formule E va rejoindre l’écurie Andretti », a annoncé Florian Modlinger, directeur du programme Porsche en Formule E, dans un communiqué.André Lotterer va ainsi remplacer Oliver Askew aux côtés de Jake Dennis et se dit impatient de démarrer son partenariat avec le pilote britannque. « Je suis ravi de rejoindre l’écurie Andretti pour la saison 9 et le début de l’ère Gen3, a confié le pilote allemand dans un communiqué. Aux côtés de Jake Dennis, nous allons former une belle combinaison afin de continuer à nous battre à l’avant de la grille de Formule E pour l’écurie. » Michael Andretti, de son côté, a confié que son écurie « construit sans cesse afin d’être à l’avant dans chaque championnat » auquel l’écurie éponyme prend part. « André Lotterer va apporter toute son expérience à l’écurie Andretti et ceci représente un pas de plus vers la création d’une écurie à même de se battre pour des victoires et des titres mondiaux, a ajouté le patron d’Andretti Autosport. Nous sommes impatients de le voir rejoindre Jake Dennis pour former un duo de pilotes compétitif et excitant. »