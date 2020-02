Formule E : La monoplace va évoluer pour la saison 2020-2021

La Formule E se prépare à changer de visage. Alors que la discipline deviendra dès la saison 2020-2021 un championnat du monde à part entière, à l’image de la F1, du WRC (rallyes), du WEC (endurance) et du WorldRX (rallycross), les 24 pilotes qui y prendront part auront droit à une monoplace revue et corrigée. A l’image de ce qui avait été fait pour la troisième saison du championnat de monoplaces 100% électrique, la « Gen2 » introduite la saison passée va être redessinée pour ce qui sera la septième saison. Réputée trop solide et permettant trop de contacts entre les pilotes, la « Gen2 EVO » a vu son aileron avant remodelé, avec notamment la suppression des arches qui entourait les roues avant.

Introducing the #Gen2EVO ⚡️

Will make competitive debut in 2020/21 season of the ABB FIA Formula E Championship ✅

Updated futuristic design ✅

Reprofiled front wing, aggressive new dorsal fin and distinctive curved rear wing ✅ pic.twitter.com/mexhYVw5o7



— ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 4, 2020







A cela s’ajoute un « aileron de requin » au niveau du capot moteur mais également un aileron arrière renouvelé. « Le championnat de Formule E n'en est qu'à sa sixième saison de compétition, mais la technologie qu’il expose a fait du chemin et peut profiter à tous les usagers de la route, a confié Jean Todt dans un communiqué de la FIA. Je suis heureux qu'au moment où le championnat prend le statut ‘mondial’, nous assistions à une nouvelle évolution de la voiture Gen2, la Gen2 EVO, avec un nouveau look passionnant. C'est cette approche progressive qui a contribué à l'expansion de la grille et à l'accroissement de la compétitivité du championnat, qui continue de se renforcer et qui ouvre la voie à une mobilité urbaine durable. » Cette « Gen2 EVO » sera présentée plus en détail à l’occasion du Salon International de l’Automobile de Genève, le 3 mars prochain.