Formule 1 : Un Grand Prix à Miami dès la saison prochaine

↩️ 19 corners

📏 5.41km

🔥 3 potential DRS zones

🤯 320 km/h top speed

Introducing the new @f1miami circuit, around the iconic @HardRockStadium 🏟#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/nsJawzpIL2



— Formula 1 (@F1) April 18, 2021

C'est officiel depuis ce dimanche matin : dès l'an prochain, il y aura deux Grands Prix de Formule 1 organisés aux Etats-Unis. En plus d'Austin qui a permis au pays de l'Oncle Sam de faire son retour dans le calendrier en 2012, Miami organisera une course à partir de l'an prochain et chaque saison pendant dix ans. Depuis plusieurs mois, des négociations avaient lieu entre la cité floridienne et Liberty Media, le promoteur du championnat de Formule 1. Toutes les parties sont enfin tombées d'accord et le circuit a même été révélé.. Il ne s'agira pas d'une course urbaine mais bien d'un circuit avec 19 virages, trois lignes droites et potentiellement trois zones de DRS pour que les monoplaces puissent atteindre les 320 km/h.La Formule 1 cherche à étendre son influence et n'a jamais caché sa volonté d'organiser plus de courses aux Etats-Unis pour s'exporter dans un marché très intéressant d'un point de vue économique.« Nous voulons quelque chose de spectaculaire », a expliqué Stefano Domenicali pendant une conférence de presse qui officialisait la nouvelle. Pour y parvenir, le circuit a été réalisé après une longue étude de faisabilité et la désignation d'un tracé parmi plusieurs dizaines de choix possibles. La date exacte de ce nouveau Grand Prix n'a pas encore été fixée. Il n'a pas non plus été précisé s'il allait prendre la place d'une autre course ou simplement étoffer un peu plus le calendrier 2022.