Formule 1 - Mercedes : Lewis Hamilton bientôt à la retraite ?

Et si Lewis Hamilton prenait prochainement sa retraite ? Aujourd'hui âgé de 36 ans, le pilote britannique, septuple champion du monde de Formule 1, est évidemment, dans tous les cas, plus proche de la fin de sa carrière que du début. Ce samedi, le principal intéressé, qui compte ainsi également pas moins de 101 pole positions et un total particulièrement impressionnant de 100 victoires, a ainsi notamment pu évoquer ce sujet, lors d'un entretien accordé au Süddeutsche Zeitung, alors que ce week-end, se déroule le Grand Prix de Turquie, seizième manche du championnat du monde de Formule.

Le pilote, pensionnaire de l'écurie Mercedes, a ainsi notamment confié : « J'ai atteint un stade où je suis préparé à abandonner ma carrière si ça aide. Pour sauver une vie, par exemple. Ou pour stimuler les cerveaux des patrons dans le monde pour initier des changements qui aident les gens. J'essaie de ne pas être juste quelqu'un qui parle beaucoup. Je veux agir et encourager des développements positifs, mais je ne suis pas Superman. Je ne peux pas sauver le monde tout seul. »

Hamilton milite notamment pour l'égalité des chances

Des propos qui semblent donc faire écho à ses activité en-dehors des pistes. En effet, Lewis Hamilton milite ainsi activement pour l'égalité des chances ainsi que la diversité dans la société et dans les métiers en rapport avec le monde de la compétition automobile. D'ailleurs, pas plus tard que lors du mois de juillet dernier, Hamilton avait alors officialisé la création d'une fondation en ce sens.Pourtant, tout récemment encore, Lewis Hamilton, qui n'en finit plus de battre tous les records, ou presque, de son sport, avait bel et bien prolongé son bail, pour les saisons 2022 et 2023, en faveur de son écurie actuelle, Mercedes.