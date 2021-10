Formule 1 - GP de Turquie (qualifications) : Hamilton signe le meilleur temps, mais Bottas partira en pole

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton quickest in qualifying 🚀

But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate's grid penalty 🚦#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs



— Formula 1 (@F1) October 9, 2021

Gasly partira en deuxième ligne

Une 102eme pole position au goût forcément particulier. Ce samedi après-midi, du côté d'Istanbul, le Britannique Lewis Hamilton, pensionnaire de l'écurie Mercedes, a fait plus que limiter les dégâts, puisqu'il a, tout bonnement, signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Turquie, seizième manche comptant pour le championnat du monde de Formule 1, en pulvérisant même le record de la piste (1:22.868)., après avoir changé de moteur thermique. Celle d'être rétrogradé d'un total de dix places sur la grille de départ, à l'occasion de la course qui aura alors lieu pas plus tard que ce dimanche. Par conséquent, le Britannique ne partira donc pas en tête, mais bel et bien depuis la onzième position.La pole position revient donc à son coéquipier au sein de l'écurie Mercedes, à savoir le Finlandais Valtteri Bottas, qui a ainsi pris la deuxième place de cet après-midi. Le reste de la première ligne, ce dimanche, sera occupée par le Néerlandais Max Verstappen, pensionnaire de l'écurie Red Bull. Au volant de sa Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc partira, quant à lui, depuis la troisième place. A ses côtés,, plus tôt dans la journée de ce samedi. Le Tricolore aura certainement l'envie de tout faire pour gommer, de manière définitive, sa grande frustration vécue du côté de Sotchi en Russie. Le Top 5 est complété par l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine). Quant au reste de la Q3, elle est complétée par le Mexicain Sergio Perez, le Britannique Lando Norris, le Canadien Lance Stroll et le Japonais Yuki Tsunoda.