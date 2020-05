Ferrari : Sainz Jr devrait succéder à Vettel

Mardi, peu après l’officialisation du départ de Sébastian Vettel de Ferrari à la fin de la saison 2020, la presse espagnole annonçait que Carlos Sainz Jr serait le successeur du pilote allemand. Ce mercredi après-midi, c’est au tour de L’Equipe de corroborer ces informations. Le fils du célèbre pilote de rallye (vainqueur du dernier Dakar) devrait rejoindre la Scuderia à partir de 2021 et la nouvelle sera officialisée d’ici vendredi. Âgé de 25 ans, le Madrilène compte déjà 102 Grands Prix à son actif : 56 avec Toro Rosso, 25 avec Renault et 21 avec McLaren. Arrivé en 2019 au sein de l’écurie britannique, et sous contrat jusqu’à fin 2020, Carlos Sainz Jr a terminé sixième mondial la saison passée, finissant 13 Grands Prix sur 21 dans les points (4 abandons) et montant sur le premier podium de sa carrière, après une course assez folle au Brésil (troisième derrière Verstappen et Gasly).

Le troisième Espagnol de Ferrari

Très bon pilote, celui qui a commencé par le karting avant de se lancer en Formule 3 en 2012 et débuter en Formule 1 en 2015, devrait être assez bon pour ramener de précieux points à Ferrari, mais sans doute pas assez pour faire de l’ombre à Charles Leclerc, qui sera le n°1 de la mythique écurie italienne. « La vie continue, il faut soit stagner soit aller de l’avant. Et de ce que je vois, Carlos a l’ambition pour faire mieux, d’aller de l’avant, comme il l’a fait l’an dernier. Cela doit être la philosophie pour chaque sportif et tout ce que je peux faire c’est l’encourager à continuer ainsi », avait déclaré mardi Carlos Sainz à propos de son fils à la télévision espagnole qui l’interrogeait sur sa probable signature chez Ferrari. Selon toute vraisemblance, Carlos Sainz Jr deviendra le troisième Espagnol à courir pour Ferrari, après Alfonso de Portago (1956, 1957) et Fernando Alonso (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Reste désormais à savoir qui le remplacera chez McLaren. Le jeu de chaises musicales a va commencer !