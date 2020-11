F1/Hamilton : « Il aurait pu se faire couper la tête »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) : vainqueur

Max Verstappen (PBS/Red Bull) : deuxième

Alexander Albon (GBR/Red Bull) : troisième

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) : sixième

Esteban Ocon (FRA/Renault) : neuvième

Charles Leclerc (MON/Ferrari) : dixième

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) : onzième

Kevin Magnussen (DAN/Haas) : dix-septième

« C’était une image tellement choquante. Quand on monte dans la voiture, on sait qu’on prend des risques, et je respecte la part de danger inhérente à ce sport. C’était terrifiant. Je ne sais pas ce qu’il en reste mais je suis heureux de voir que le halo a fonctionné. Il aurait pu se faire couper la tête. Ça nous rappelle à tous que c’est un sport dangereux. Quand on prend la piste, on est à la limite, on joue avec ces limites. Aujourd’hui, cela a été un travail incroyable de la F1, de la FIA. Bien sûr, il y aura une enquête pour être certain que ça n’arrive plus jamais. Physiquement, c’était très exigeant, avec la pause que l’on a eu, il a fallu repartir, se remettre dedans. Ça allait très vite aujourd’hui. Cette piste est très difficile, il y a des virages rapides et on les sent vraiment. J’ai essayé de répondre à ses attaques. »« C’était effrayant. Quand on voit le drapeau rouge, ça ne veut pas dire forcément que c’est quelque chose de grave, mais quelqu’un m’a dit qu’il y avait eu du feu. Heureusement, j’ai su qu’il allait bien et j’espère qu’il va se remettre rapidement.(…) Aujourd’hui, il me manquait un petit peu de rythme par rapport à Lewis. On n’a pas suffisamment été agressifs sur les arrêts aux stands, ça ne s’est pas bien passé. C’est comme ça, deuxième ce n’est pas si mal. Je ne sais pas si la piste de dimanche prochain me conviendra mieux, on verra. Il me faudrait un peu plus de rythme dans les virages. »“Malheureusement pour Sergio, je récupère cette troisième place. Si on prend en compte cet accident de vendredi, l’équipe a fait un travail magnifique. Je suis heureux. Les dernières courses, ça allait de mieux en mieux, c’est un pas en avant pour moi de nouveau. »« C’était horrible et choquant. Je n’ai jamais vu ça de toute ma vie. Une fois que j’ai vu qu’il était sorti, j’étais vraiment content et soulagé. Je lui ai envoyé un petit message pendant le drapeau rouge. Je ne comprends pas que la voiture puisse se casser en deux comme ça et passer au travers des rails. C’est un truc de fou. Normalement c’est fait pour la sécurité et là ça a été pire qu’autre chose. »« C’est terrible. Le plus important, c’est de savoir comment Romain va. Les images sont choquantes. J’espère qu’il sera de retour parmi nous très rapidement »« C’était horrible. J’étais dans la voiture et je me suis rarement senti comme ça en roulant, car j’ai tout vu dans les rétros. Je craignais le pire. La bonne nouvelle est arrivée pas mal de temps après. L’attente a été difficile, mais on est tous tellement contents de savoir qu’il va bien. »« C’est très dur, ce n’était pas beau à voir. La manière dont il est venu sur la droite était un peu violente, et quand une voiture vous coupe devant, vous ne pouvez rien faire, je n’avais nulle part où aller. »« C’est incroyable, c’est tellement choquant. Qu’il ait survécu à ce crash, c’est un miracle. Je n’avais jamais vu ça avant. C’était difficile à voir. Quand vous tapez dans un mur, vous rebondissez. Sans le halo, Romain ne serait pas vivant. »