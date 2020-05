F1/Briatore : « Alonso est prêt à revenir »

Plus les jours passent, et plus un retour de Fernando Alonso chez Renault semble plausible. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes autour du pilote espagnol, qui pourrait retrouver l’écurie française en 2021, afin de remplacer Daniel Riccardo, parti chez McLaren remplacer Carlos Sainz, parti chez Ferrari remplacer Sebastian Vettel. Interviewé dans La Gazzetta dello Sport, son manager Flavio Briatore a fait savoir que Fernando Alonso, qui fêtera ses 39 ans en juillet, pourrait effectivement revenir en Formule 1. « Fernando est motivé. Un an sans F1 lui a fait du bien. Il reste encore une saison à disputer. Mais Fernando s’est désintoxiqué, je le vois plus serein maintenant et il est prêt à revenir. Nous espérons que ce sera possible, car le coronavirus est encore là et cela pourrait durer longtemps », a déclaré l’Italien de 70 ans.

L'endurance, Indianapolis et le Dakar en attendant

Fin 2018, Fernando Alonso avait dit au revoir à la Formule 1, après quatre saisons chez McLaren. Il avait ensuite disputé des courses d’endurance avec Toyota (victoire aux 24 Heures du Mans en 2019), mais aussi les mythiques 500 miles d’Indianapolis en Indycar (non-qualifié avec McLaren Racing en 2019) et le Dakar (13eme en 2020 avec Toyota). Mais le pilote espagnol n’a jamais caché son envie de revenir un jour en F1. Cela semble de plus en plus proche.