F1 : Verstappen ne ferme pas la porte à Mercedes

Max Verstappen et Charles Leclerc dans la même écurie ? Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la même écurie ? Rien ne contredit ces associations dans le futur, surtout que le contrat du Néerlandais avec Red Bull se termine à la fin de la saison 2020. Interrogé sur son avenir par la chaîne Ziggo Sport, le pilote de 22 ans s'est confié sur des pilotes qui pourraient être ses futurs partenaires, en cas de départ de l'écurie britannique. A commencer par Charles Leclerc, annoncé comme le futur de Ferrari : « Je pense que ça n'arrivera jamais. Vous ne pouvez pas avoir deux n° 1 potentiels dans le même box. » Par rapport à une possible cohabitation avec le Monégasque, le natif de Belgique semble sûr de lui. Une association avec Lewis Hamilton par contre : « Qui sait ? Même si en ce moment, je ne me pose pas vraiment cette question. Ce qui compte véritablement, c'est de savoir ce que veut l'écurie. Je peux exprimer une opinion, Lewis peut aussi avoir son avis. Mais à l'arrivée c'est l'écurie qui décide des associations. On verra bien. »

Verstappen : « Chez Mercedes, 60% des pilotes pourraient devenir champions du monde »

S'il sera encore le leader de Red Bull la saison prochaine pour tenter d'aller chercher quelques victoires, Verstappen n'est pas fermé à l'idée de rejoindre Mercedes. Surtout lorsqu'il parle des monoplaces de la marque allemande : « La voiture est importante. 60% des pilotes sur la grille, s'ils étaient dans une Mercedes pourraient devenir champions du monde. Et je fais partie de ceux-là. Mais je reconnais que Lewis est certainement très fort et qu'il fait partie des meilleurs pilotes de F1 de tous les temps. » En attendant, le Néerlandais prendra le volant de sa monoplace Red Bull en mars prochain pour le premier Grand Prix de la saison en Australie et il tentera de décrocher sa neuvième victoire en Formule 1.