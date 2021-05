F1 : Vers des sanctions en qualifications après un drapeau rouge ?

Not how Charles Leclerc would have expected to take his eighth pole position 😱#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/1Dq2Sg4Y7Q

La règle de l’IndyCar appliquée en Formule 1 ?

La séance de qualifications du Grand Prix de Monaco a relancé un débat. Auteur du meilleur temps en début de Q3, Charles Leclerc a provoqué un drapeau rouge ayant mis un terme prématuré à la séance, sécurisant ainsi sa pole position pour la course. Mais, si le Monégasque n’a finalement pas pu prendre le départ ce dimanche, cette situation a relancé l’idée d’une sanction à l’encontre des pilotes qui provoquent des drapeaux jaunes ou rouges à l’occasion d’une séance de qualifications. Toutefois, dans le cas de Charles Leclerc, le directeur de course de la FIA Michael Masi a confirmé au magazine britannique Autosport que la thèse de l’incident involontaire a rapidement été retenue. « Il était assez clair pour nous qu'il s'agissait d'une erreur dans la première partie de la chicane, au virage 15, a ainsi confié le successeur de Charlie Whiting. Après avoir vu les images, les données et aussi avoir écouté les communications de l'équipe, je ne pense pas qu'un pilote sortirait ici pour endommager gravement sa voiture à un tel niveau, dans n'importe quelle circonstance, en raison des conséquences qui peuvent en découler. »Afin de régler, si possible définitivement, toute polémique à ce sujet, plusieurs pilotes ont proposé d’appliquer en Formule 1 la règle actuellement en vigueur lors des qualifications en IndyCar. Autrement dit, un pilote provoquant un drapeau rouge voit ses deux meilleurs temps effacés et le pilote interdit de passer au segment suivant de la séance. Concernant les drapeaux jaunes, seul le meilleur temps est effacé sauf durant le « Fast Six », l’équivalent de la Q3 durant lequel un drapeau jaune ou un drapeau rouge provoque l’effacement de tous les temps réalisés. A ce sujet, Michael Masi a assuré que « la FIA, la Formule 1 et les écuries vont tout étudier et analyser les avantages d’un tel système », ajoutant connaître la règle adoptée en Amérique du Nord, « qui est également une règle dans un certain nombre d'autres championnats internationaux de la FIA et de championnats nationaux autour du monde ». Place désormais à la réflexion avec, potentiellement, un changement de réglementation dans les mois ou années à venir, qui pourrait aussi changer le comportement des pilotes.