F1 : Valtteri Bottas prolonge l'aventure avec Mercedes

Alors que les négociations sont toujours en cours mais en bonne voie entre Mercedes et Lewis Hamilton, l'écurie allemande a donné des nouvelles de la situation de Valtteri Bottas.C'est l'annonce qui a été faîte ce jeudi par le leader du classement constructeurs. L'an prochain, Toto Wolff devrait donc pouvoir compter sur le même duo pour une quatrième saison consécutive.Depuis son arrivée chez Mercedes en 2017, Valtteri Bottas est monté sur le podium à 39 reprises pour 8 victoires. Coéquipier modèle du sextuple champion du Monde, le pilote de 30 ans a terminé à la deuxième place du championnat du monde ces deux dernières saisons.« Je suis très heureux de rester chez Mercedes en 2021 pour bâtir sur nos succès communs. je remercie tous les membres de la famille Mercedes pour leur soutien inconditionnel et leur confiance en moi. Je suis très fier de représenter cette merveilleuse équipe pour une saison supplémentaire. Ces dernières années ont permis une progression constante avec du travail sur chaque aspect de mes performances. Je peux dire que je n'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui et je pense pouvoir mettre la barre encore plus haut. Mercedes a la même philosophie. On veut être meilleurs et on a faim » a réagi Bottas dans un communiqué partagé par son écurie.Cette annonce intervient à quelques jours du Grand Prix du 70eme anniversaire qui est prévu à Silverstone ce week-end. Cette saison, le natif de Nastola a terminé sur le podium à trois reprises en quatre courses, remportant notamment le premier Grand Prix de la saison en Autriche. Il pointe actuellement à la deuxième du championnat du monde derrière Lewis Hamilton. La prolongation de contrat aura donc été le seul domaine où Bottas a devancé que son coéquipier.