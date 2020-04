F1 : Un nouveau circuit homologué au Portugal

Alors que la saison 2020 commencera, au mieux, avec trois mois et demi de retard en raison de la pandémie de coronavirus, l’heure n’est évidemment pas à penser à un proche retour du Grand Prix du Portugal, disparu du calendrier depuis 1996, mais toujours est-il qu’un circuit portugais a reçu mardi la certification Grade 1 de la Fédération internationale de l’automobile, qui peut lui permettre d’accueillir des courses ou des essais de Formule 1. Cet « Autodromo Internacional » se situe à Portimao, en Algarve, dans le sud du pays. Construit en 2008, le circuit mesure 4,692 kilomètres, avec une longue ligne droite et quinze virages, et a été déjà été le théâtre d'épreuves de superbike, d'endurance et de tourisme.

Pas de Grand Prix à court terme

« Les modifications requises par la FIA ont été faites et nous avons reçu le plus haut niveau de certification de la Fédération », s’est réjoui le directeur de la société qui gère le circuit, affirmant également qu’il avait signé avec une équipe de F1, dont il n’a pas révélé le nom, pour qu’elle vienne faire des essais privés en novembre (si la saison n’est pas encore en cours…). Portimao rêve pour le moment d'organiser des essais hivernaux (qui se déroulent habituellement à Barcelone) dès 2021, mais n’a pas encore pour projet d’héberger le Grand Prix du Portugal. Jacques Villeneuve, vainqueur à Estoril en 1996 sur sa Williams-Renault, restera donc le dernier vainqueur du GP du Portugal pendant encore un petit moment.