F1 - Titre Verstappen : Pour Ecclestone, Hamilton ferait mieux de ne pas se plaindre

Bernie Ecclestone monte au créneau au lendemain du premier titre de champion du monde de Max Verstappen. Alors que Mercedes réfléchirait toujours finalement à faire appel de ses deux décisions retoquées dimanche soir après la course par la FIA (le Times pensait savoir lundi que l'écurie britannique avait renoncé à aller plus loin) et que tous les supporters de Lewis Hamilton étaient immédiatement tombés sur le directeur de course Michael Masi tout de suite après l'arrivée de ce Grand Prix d'Abu Dhabi au dénouement inimaginable ayant fait le bonheur de Verstappen et de Red Bull, l'ancien patron de la F1 se mue en défenseur de Masi, au même titre qu'il avoue ne pas comprendre la polémique issue de la victoire du Néerlandais sur le circuit Yas Marina après avoir dépassé son rival dans le dernier tour.

Ecclestone : "Lewis volé ? Une absurdité totale !"

Au micro de Sky News, Ecclestone estime d'ailleurs que le septuple champion du monde toujours à égalité au niveau du nombre de titres mondiaux obtenus avec le légendaire Michael Schumacher"Lewis n’a pas du tout été sanctionné pour cette action, donc il ne devrait pas trop se plaindre. Ces choses-là arrivent tout le temps dans le sport. On ne devrait pas blâmer le directeur de course (Michael Masi), il a fait exactement ce qu’il fallait faire", analyse l'ancien boss de la catégorie, tombé des nues en entendant parler de vol ou de "manipulation", pour reprendre le terme employé à la radio par Hamilton dimanche., qualifiant au passage l'éventuelle volonté de Mercedes de faire appel comme "la pire chose qu'ils pourraient faire". "Car ils passeraient pour de mauvais perdants". C'est un peu déjà le cas toutefois.