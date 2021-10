F1 - Saison 2022 : Le calendrier a été dévoilé

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌

A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR



— Formula 1 (@F1) October 15, 2021

Sept doublons et deux triplés

Le suspense est levé ! Comme prévu, les dirigeants de la F1 ont dévoilé en ce 15 octobre le calendrier de la saison 2022, et comme attendu, il comporte 23 Grands Prix, du jamais vu ! Cette saison record voit quatre Grands Prix revenir au programme, un Grand Prix faire ses grands débuts, et un Grand Prix disparaitre (provisoirement) du calendrier.L’information avait été dévoilée dans l’après-midi par la BBC et a donc été confirmée par les dirigeants de la F1 un peu plus tard. Pour remplacer la Chine, c’est le circuit d’Imola, en Emilie-Romagne, qui a été choisi, et qui se déroulera pour la troisième saison d’affilée. Mais la Chine reviendra au calendrier « dès que possible ».Annulés également cette année en raison de la pandémie, les Grands Prix d’Australie, du Canada, de Singapour et du Japon font en revanche leur retour, respectivement le 10 avril, le 19 juin, le 2 octobre et le 9 octobre. Comme annoncé de longue date, les Etats-Unis s’offrent un deuxième Grand Prix durant la saison.Pour ce qui est du Grand Prix de France, il sera celui du juste milieu de la saison, et aura lieu le 24 juillet au Castellet. Au total, il y a aura sept doublons (deux GP en deux semaines) et deux triplés (trois GP en trois semaines) lors de cette saison 2022 historique en termes de nombre de courses. A noter toutefois que les GP d’Emilie-Romagne, d’Espagne, de Singapour et des Etats-Unis doivent encore voir leur contrat être homologué et que le circuit de Miami doit également être homologué par la Fédération internationale de l’automobile. Ce qui devrait être une formalité. Reste désormais à savoir quelles courses seront sujettes à des qualifications-sprints. Il pourrait y en avoir un tiers.