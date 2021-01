La saison passée, le Grand Prix d'Australie avait été annulé au dernier moment, à la mi-mars, alors que les cas de coronavirus se multipliaient dans les équipes, et cela avait marqué le début de la longue pause du monde de la Formule 1, jusqu'en juillet. Cette année, la pandémie de covid-19 sévit toujours et les organisateurs ont pris les devants : le Grand Prix d'Australie n'ouvrira pas la saison comme prévu, le 21 mars. L'exercice 2021 commencera en effet une semaine plus tard, du côté de Bahreïn, où le circuit de Sakhir accueillera le Grand Prix à la date prévue, le 28 mars. Le Grand Prix d'Australie se déroulera quant à lui, si tout va bien, le 21 novembre.

Imola revient !

Par ailleurs, le Grand Prix de Chine n'aura pas lieu le 11 avril comme avancé dans la première version du calendrier 2021. En raison des restrictions mises en place pour entrer dans le pays, la course a été retirée du calendrier. Des discussions sont en cours pour la reprogrammer plus tard dans la saison. Du coup, un Grand Prix d'Italie a été ajouté le 18 avril sur le circuit d'Imola. La "Botte" accueillera donc deux courses cette année, puisque Monza sera également au menu le 12 septembre. Imola, qui avait été absent du calendrier depuis 2006, était revenu en 2020 dans le cadre du Grand Prix d'Emilie-Romagne, et avait vu Lewis Hamilton triompher.



Calendrier de la saison 2021 de F1

28 mars : Bahreïn (Sakhir)

18 avril : Italie (Imola*)

2 mai : à définir

9 mai : Espagne (Barcelone)

23 mai : Monaco (Monaco)

6 juin : Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin : Canada (Montréal)

27 juin : France (Le Castellet)

4 juillet : Autriche (Spielberg)

18 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)

1er août : Hongrie (Budapest)

29 août : Belgique (Spa)

5 septembre : Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre : Italie (Monza)

26 septembre : Russie (Sotchi)

3 octobre : Singapour (Singapour)

10 octobre : Japon (Suzuka)

24 octobre : Etats-Unis (Austin)

31 octobre : Mexique (Mexico City)

7 novembre : Brésil (Sao Paulo)

21 novembre : Australie (Melbourne*)

5 décembre : Arabie Saoudite (Jeddah**)

12 décembre : Abu Dhabi (Yas Island)



*Sous réserve de l'approbation du Conseil mondial du sport automobile

** Sous réserve d'homologation du circuit