F1 : Ricciardo envisage toujours plus d'être absent en 2023

Que va faire Daniel Ricciardo la saison prochaine ? Débarqué par McLaren afin de faire place nette pour Oscar Piastri, l’Australien se retrouve sans baquet pour la saison prochaine et son nom ne revient pas souvent concernant les rares places encore disponible, que ce soit chez Alpine, Haas ou Williams. Alors qu’il semble toujours plus probable que le natif de Perth ne soit finalement pas au départ du premier Grand Prix de la saison 2023, le 5 mars prochain à Bahreïn, l’ancien protégé de Red Bull compte bien faire avec. « J’ai certainement accepté la possibilité de ne pas être sur la grille de départ l’année prochaine, ça me va, a-t-il confié dans des propos recueillis par ESPN. J’ai accepté le fait que mon entourage et moi, nous n’allons pas faire n’importe quoi simplement pour me mettre sur la grille si ce n’est pas le bon choix ou si cela ne fait pas sens. »

Ricciardo veut « prendre du plaisir »

S’il ne cache pas avoir envie de continuer en F1 pour les années à venir, le pilote aux huit victoires, la dernière à Monza l’an passé étant la seule pour McLaren sur les dix dernières saisons, ne veut pas faire le nombre. « Si je suis au départ, je veux savoir que c’est dans une écurie où je pourrai prendre du plaisir et avoir la sensation de pouvoir réussir, être dans un environnement me permettant de réussir, a-t-il ajouté. Comme je l’ai dit, je ne veux pas monter dans une monoplace simplement pour y être. » Assurant ne pas être « dans une confiance extrême » et ne pas souhaiter s’avancer trop vite, Daniel Ricciardo a confié « essayer de figurer quel serait le meilleur choix » pour la suite de sa carrière. Toutefois, l’Australien se fait de moins en moins d’illusions. « On n’a pas encore perdu espoir mais c’est mon état d’esprit du moment », a-t-il affirmé. Le plus probable serait le passage par la case pilote de réserve dans une écurie du haut de tableau, ce qui serait « trop peu » pour Daniel Ricciardo selon Lewis Hamilton.