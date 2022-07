F1 - Red Bull : Verstappen a « toujours autant envie de gagner »

Après une année 2021 déjà folle pour Max Verstappen, le champion du monde est reparti sur des bases très élevées cette saison et occupe pour le moment logiquement la tête du classement des pilotes en Formule 1. Il faut dire qu'avec sept victoires en 12 courses en 2022, le Néerlandais ne laisse pas grand chose à la concurrence. Avant le Grand Prix de France le week-end dernier, l'intéressé est revenu sur son sacre face à Lewis Hamilton (Mercedes). « Je n'ai jamais vraiment rêvé de cette couronne. Bien sûr, j'y ai pensé quelques fois, mais cela me paraissait très loin, comme hors d'atteinte. Je ne dirais pas que c'était un rêve... plutôt comme un désir. (...) Le 1, c'est le plus beau des numéros sur une voiture. Et j'ai envie de le garder le plus longtemps possible, oui. (...) Je me sens plus relax sur tout (depuis son titre). Mais quand je suis au volant, j'ai toujours autant envie de gagner. Vraiment », a notamment reconnu Verstappen, qui espère continuer sur sa lancée en Hongrie.

Verstappen connait l'appétit de victoires de Leclerc

Après un intense duel pour le titre avec le Britannique Hamilton l'an dernier, le champion du monde 2021 doit désormais lutter avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qu'il connait depuis leurs jeunes années. « Pour moi, c'est plus facile (cette saison). Mais Charles aussi a toujours envie de gagner. L'appétit chez lui est le même : quand on est dans la voiture et que la victoire est possible, on saute dessus ! (...) Le duel avec Ferrari ? J'aime beaucoup ce respect mutuel qu'il y a cette année entre les pilotes et les écuries. Bien sûr, nous voulons tous gagner et lorsqu'on perd nous sommes déçus, a par la suite expliqué le Néerlandais, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Mais je trouve que ce Championnat délivre de bonnes vibrations. C'est bien que d'autres équipes se battent au sommet, que cela change un peu. » Ce week-end, le duel entre ce dernier et le pilote Ferrari devrait encore une fois être au cœur des attentions à Budapest. Pour le plus grand bonheur des fans de la discipline.