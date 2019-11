F1 : Red Bull repartira avec Albon, Gasly reste chez Toro Rosso

TORO ROSSO 2020

I’m really happy to continue with Toro Rosso for 2020, we have exciting challenges ahead of us. Toro Rosso has always been giving me the best chances to perform every season and I’m super motivated & dedicated to give the team back with the best results possible. pic.twitter.com/OMqwG7K1KW



— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) November 12, 2019

Red Bull reconduit Albon



Super proud to announce I’m a Red Bull driver for 2020. It’s been an incredible 12 months, and it only gets crazier. Thank you to @redbullracing for putting their trust in me. This is an amazing opportunity and I can’t wait for 2020! But now to finish 2019 strong 😤 pic.twitter.com/X7ZBsAL3g8

— Alex Albon (@alex_albon) November 12, 2019

Bonne nouvelle pour le sport mécanique français. La saison prochaine, Sébastien Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) ne seront encore pas les seuls pilotes au casting.Toro Rosso, appelé à être rebaptisé Alpha Tauri, a annoncé mardi que le Rouennais serait reconduit l'année prochaine aux côtés du Russe Daniil Kvyat, pour le plus grand plaisir de celui qui occupe actuellement la huitième position au classement général du Championnat du Monde. « Je suis ravi de rester dans l'équipe en 2020 et je suis certain que des défis passionnants nous attendent », savoure Gasly sur Twitter, impatient de rendre sa confiance à son écurie italienne. « Toro Rosso m'a toujours offert les meilleures chances d'être performant, chaque saison, et je suis très motivé et impliqué pour les remercier avec les meilleurs résultats possibles l'année prochaine. Toro Rosso progresse année après année et c'est fantastique de faire partie de l'aventure. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble en 2020. » Un joli lot de consolation pour, à neuf courses de la fin de la saison.Alors que Christian Horner avait laissé entendre (à Budapest) que le Tricolore terminerait la saison chez Red Bull, il avait finalement revu sa position après l'entame difficile de Gasly, souhaitant finalement voir à l'oeuvre Albon plus tôt que prévu, dans la perspective d'une éventuelle prolongation. Et tandis queLe jeune pilote de 23 ans préféré par Red Bull à Kvyat pour remplacer Gasly en dépit du podium du Russe en Allemagne sera donc toujours le coéquipier de Verstappen la saison prochaine. Comme Gasly, d'ailleurs beaucoup plus à son avantage depuis qu'il a retrouvé le volant Toro Rosso, Albon se frotte les mains et a hâte de passer un cap supplémentaire.« Je suis vraiment ravi d'être encore associé à Max l'année prochaine et j'ai conscience de la chance de cette opportunité. Je suis vraiment reconnaissant envers Red Bull pour la confiance qu'ils placent en moi, qu'ils croient en mes résultats depuis que mon arrivée dans l'équipe et c'est fantastique de rester dans la voiture l'an prochain. Cette année a été incroyable pour moi et c'était déjà une étape importante de recevoir l'appel pour rejoindre Red Bull en cours de saison, donc maintenant je vais profiter de l'expérience acquise cette saison pour me battre à l'avant en 2020. » Sachant qu', cela promet.