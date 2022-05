F1 - Red Bull : Perez prolonge jusqu'en 2024

Horner : « Il a franchi une nouvelle étape »

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Sergio Perez. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, l'écurie Red Bull a officialisé la prolongation du contrat de son protégé, dont le bail expirait à l'issue de cet exercice 2022 actuellement en cours. Le pilote mexicain, aujourd'hui âgé de 32 ans et vainqueur du Grand Prix de Monaco de Formule 1, soit sa troisième victoire en carrière, est désormais lié à sa formation actuelle jusqu'à la fin de la saison 2024. Dans ce même communiqué officialisant cette nouvelle, le principal intéressé n'a pas pu cacher sa joie : «et ensuite en annonçant que je continuerai avec l’équipe jusqu’en 2024 me rend extrêmement heureux. Je suis tellement fier d’être membre de cette équipe et je me sens complètement chez moi ici maintenant. Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur et en dehors de la piste, nous aide certainement à aller encore plus loin. Nous avons construit un élan énorme en tant qu’équipe et cette saison le montre, je suis impatient de voir où cela peut nous mener tous à l’avenir. »Une joie partagée par Christian Horner, qui n'est autre que le patron de cette fameuse écurie Red Bull : « Depuis qu’il a rejoint Oracle Red Bull Racing, Checo a fait un travail fantastique. À maintes reprises, il a prouvé qu’il était non seulement un magnifique joueur d’équipe, mais qu’à mesure que son niveau de confort grandissait, il est devenu une véritable force avec laquelle il faut compter à l’extrémité aiguë de la grille., comme en témoignent sa superbe pole position à Djeddah plus tôt cette année et sa magnifique victoire à Monaco le week-end dernier. Pour nous, conserver son rythme, son art de la course et son expérience était une évidence et nous sommes ravis que Checo continue à courir pour l’équipe jusqu’en 2024. En partenariat avec Max, nous pensons que nous avons un duo de pilotes qui peut nous apporter les plus grands prix en F1. »