Pressentie, la mauvaise nouvelle a été confirmée ce jeudi soir : Sergio Pérez ne participera au Grand Prix de Grande-Bretagne à cause du Covid-19. Placé en isolement depuis jeudi après un premier test non concluant, le pilote de l'écurie Racing Point a finalement été testé positif au coronavirus dans la soirée et a donc été placé en quarantaine, après avoir effectué un second test dans la journée. Un peu plus tôt, le Mexicain avait déjà été logiquement mis sur la touche par son équipe et n'était donc pas présent aux côtés de Lance Stroll en conférence de presse. Un coup dur pour l'intéressé qui n'est pourtant pas rentré chez lui au Mexique, pays fortement touché par la maladie dernièrement, depuis le GP de Hongrie le 19 juillet dernier. De ce fait, Pérez ne pourra pas concourir ce week-end à Silverstone, ni le week-end suivant.





Le grand retour de Gutierrez ?



« Cet incident n'aura pas d'impact plus d'important sur la suite du week-end », a tenu à rassurer la FIA, après l'officialisation de la nouvelle. Du coup, l'équipe Racing Point va devoir faire appel à du renfort pour le GP de Grande-Bretagne. Alors qu'elle partage ses pilotes réserve avec Mercedes, grâce à un accord, l'écurie britannique pourrait faire appel à l'un d'eux. Actuellement en train de préparer la fin de saison de Formule E à Berlin, Stoffel Vandoorne ne pourra pas remplacer le natif de Guadalajara et l'heureux élu devrait être Esteban Gutierrez. Absent depuis 2016 et sa saison chez Haas, le compatriote de Pérez pourrait donc faire son grand retour en formule 1 dimanche lors du 4eme GP de la saison 2020 à Silverstone. Cependant, d'après Canal +, Nico Hülkenberg est une autre piste envisagée. Racing Point a désormais jusqu'à vendredi pour annoncer qui sera aligné avec Lance Stroll ce week-end.