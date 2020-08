F1 : Pirelli dévoile les conclusions de son enquête sur les défaillances du GP de Grande-Bretagne

Pirelli : « Cela a conduit à des contraintes maximales sur le pneu avant gauche »

La fin du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche dernier, du côté de Silverstone, fut particulièrement épique. Outre la victoire de Lewis Hamilton, au moins trois pilotes, dont le Britannique (Mercedes), ont crevé dans les trois derniers tours. Ce fut ainsi également le cas de Valtteri Bottas, aussi sur Mercedes, ainsi que Carlos Sainz Jr, dans sa McLaren. Par conséquent, Pirelli a donc mené son investigation, et ce dès l'arrivée de la course. Ce mardi, via son compte Twitter officiel,. Dans son communiqué, la marque milanaise explique ainsi notamment : « La raison-clé tient à un faisceau de circonstances qui a mené à une utilisation extrêmement longue du second train de pneus. La seconde intervention de la voiture de sécurité a poussé toutes les équipes à anticiper leurs arrêts au stand planifiés et donc s'engager dans un dernier relais particulièrement long : environ 40 tours, ce qui est plus des trois-quarts de la distance totale de course (52 tours) sur l'un des circuits les plus exigeants du calendrier. »Pirelli poursuit : « Ceci combiné à la vitesse notablement en hausse des monoplaces de Formule 1 de 2020, cela a rendu les ultimes tours du Grand Prix de Grande-Bretagne spécialement éprouvants, et en conséquence les forces les plus grandes jamais appliquées aux pneus sur les voitures les plus rapides de l'histoire., avec pour résultat une dégradation élevée, qui du coup était moins protégé contre les forces extrêmes en jeu. » A l'occasion du Grand Prix du 70eme anniversaire prévu ce week-end, toujours à Silverstone, Pirelli a l'intention de proposer des gommes plus tendres.