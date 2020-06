F1 : Pas de podiums et une saison élargie en Europe ?

Les contours de la saison de F1 continuent de s'affiner, presque jour après jour. On apprend ainsi qu'en vertu des règles sanitaires, il n'y aura plus de podium ni de mise en place de la grille comme c'est le cas habituellement. « On travaille avec la FIA pour peaufiner l'ensemble, tout est pensé de l'arrivée au départ des équipes, explique le directeur sportif Ross Brawn sur le site de sa discipline. Pour remplacer le podium, on imagine peut-être aligner les voitures sur la grille après la course, avec les pilotes devant. Avant la course, on ne pourra pas non plus avoir l'hymne national avec tous les pilotes ensemble. »

Brawn : « Au moins jusqu'à la fin de cette année » D'après l'ancien patron d'écurie, « tout ça durera au moins jusqu'à la fin de cette année ». La parade du dimanche matin sera également supprimée. Au niveau sportif, après l'annonce de l'annulation de trois nouvelles épreuves en Asie (Japon, Singapour, Azerbaïdjan), la FIA compte de plus en plus sur l'ajout du Mugello, du Portugal - Algarve -, de Hockenheim et d'Imola pour compléter le calendrier, selon RMC Sport. Si Bahreïn et Abu Dhabi sont finalement maintenus, la saison pourrait même comporter 14 courses, avec les huit déjà prévues (dont deux doubles en Autriche et à Silverstone).