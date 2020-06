F1 : Mercedes passe symboliquement au noir

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Mercedes a présenté une nouvelle monoplace pour 2020, plus exactement un nouveau coloris sombre. « Nous courrons en noir cette année, en guise d'engagement public afin d'améliorer la diversité de notre équipe. C'est notre position claire face au racisme et toutes les formes de discrimination. » La firme à l'Etoile, qui annoncera plus tard dans la saison un plan pour la diversité et l'intégration, ne fuit donc pas ses responsabilités, comme elle le précise sur son site : « Seuls 3% de nos employés appartiennent à une minorité ethnique, et seulement 12% sont des femmes. Ce manque de diversité montre que nous devons trouver de nouvelles approches, nous savons que notre équipe sera meilleure si on peut attirer les talents les plus larges possibles. »Au coeur de la symbolique se trouve évidemment, dont le message a porté haut au début du mouvement Black Lives Matter, à la suite de la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Le sextuple champion du monde. « C'est si important de profiter de ce moment pour éduquer, afin d'apporter de réels changements. J'ai personnellement fait face au racisme dans ma vie, j'ai vu aussi ma famille et mes amis, et je parle de ça avec le coeur. Quand j'ai parlé à Toto Wolff de mes envies, de ce qu'on pouvait faire en tant qu'équipe, j'ai dit qu'il était indispensable que nous restions unis. Je le remercie énormément, ainsi que Mercedes, pour avoir pris le temps d'écouter, de parler et de me comprendre réellement. » La saison débute ce week-end en Autriche, à huis clos.