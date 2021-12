F1 : Mercedes ne fera pas appel, Verstappen officiellement champion du monde

The reason we protested the race result on Sunday was because the Safety Car regulations were applied in a new way that affected the race result. le Times lundi, avait décidé de ne pas aller plus loin. Dans leur communiqué, les Flèches d'Argent ont même tenu à féliciter le Néerlandais pour son premier sacre. L'écurie britannique précise toutefois qu'elle reste à l'entière disposition de la FIA dans l'enquête de cette dernière pour tenter de faire la lumière sur les événements de dimanche dernier. Quant à Verstappen, il pourra sereinement faire le déplacement à Paris, où lui sera remis son trophée de champion du monde ce jeudi soir.