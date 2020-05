F1 : Mercedes ne compte pas arrêter

Mercedes n’a pas l’intention de quitter la Formule 1. Alors que des rumeurs bruissent à ce sujet, l’écurie les a fermement démenties via un communiqué publié vendredi : "Les spéculations concernant un éventuel retrait de la Formule 1 continuent d'être infondées et irresponsables. La discipline a pris les bonnes mesures pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus et mettre en place sa future viabilité financière, et nous nous en félicitions." L’incertitude Wolff

Et alors que Toto Wolff, proche d’Aston Martin et encore annoncé sur le départ d’après Auto Bild, ce qui pourrait influer sur la prolongation de Lewis Hamilton, Mercedes ne compte pas se séparer de son patron autrichien, en fin de contrat en 2020. "Nous avons clairement l'intention de continuer à courir en F1 dans les années à venir en tant qu'équipe d'usine et le faire avec notre associé directeur Toto Wolff", poursuit le communiqué. Avec Wolff à la manœuvre, l’écurie a remporté les six derniers titres de champion du monde de Formule 1 (cinq pour Hamilton, un pour Nico Rosberg).