F1 - Mercedes : Hamilton n'entend pas s'arrêter là

Back on home ground 🇬🇧 pic.twitter.com/vljB6isI4c

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 30, 2020

Hamilton veut plus de diversité

Avant « son » Grand Prix, Lewis Hamilton en a dit plus sur son avenir en conférence de presse. En effet, face aux médias, le pilote de l'écurie Mercedes a évoqué son futur, alors qu'il est en fin de contrat avec les Flèches d'Argent à l'issue de la saison 2020.« En termes d'années qu'il me reste à courir, c'est un peu l'inconnue. Le confinement que nous avons connu en début d'année à cause du Covid-19 a été négatif à beaucoup d'endroits mais en même temps, cela a apporté beaucoup d'énergie pour faire autre chose et pouvoir respirer un peu, a-t-il expliqué ensuite.« Je veux continuer au niveau auquel je suis maintenant mais il y a aussi un moment où physiquement et mentalement on commence à décliner.», a poursuivi Hamilton. Ce dernier a également déclaré qu'il « n'y a actuellement pas d'autres pilotes venus de mon milieu et j'en suis conscient. » Une prise de position publique qui fait écho à sa lutte contre le racisme et au manque de réaction de la F1 sur le sujet.Par ailleurs, vainqueur des GP de Styrie et de Hongrie, l'actuel leader du classement des pilotes aura sans doute désormais à cœur de briller sur ses terres à Silverstone, lors des deux prochains week-ends.