F1 - McLaren : Lando Norris continue d'impressionner

Lando Norris était très frustré samedi soir à la suite de sa 7eme place lors des qualifications du GP d'Emilie-Romagne, juste derrière son coéquipier Daniel Ricciardo. A cause un dépassement des limites de la piste dans un des virages, le Britannique, qui aurait pu se placer 3eme sur la grille, a vu son dernier tour être non comptabilisé. L'intéressé s'est d'ailleurs excusé sur les réseaux sociaux, mais a été félicité par Lewis Hamilton. « Tour incroyable, c’est formidable de te voir briller, toi et l’équipe. Continue, faisons la course demain », écrivait ce dernier à son sujet. Mais la jeune pépite de l'écurie McLaren ne s'est pas laissée décourager ce dimanche, lors du départ du deuxième Grand Prix de la saison. Après avoir réalisé un départ chaotique et perdu deux positions dès le 1er tour, le Britannique a réussi à se rattraper et s'est rapidement retrouvé 6eme, après le crash de Nicholas Latifi et la fin de la voiture de sécurité.

Nouveau podium pour Norris

Suite à une stratégie de l'équipe McLaren, et grâce à un meilleur rythme que son coéquipier australien, Norris est passé devant lui. Profitant ensuite de la pénalité infligée à Sergio Perez au 29eme tour, le Britannique était même 3eme avant l'arrêt de la course au 32eme tour, causé par le crash entre Valtteri Bottas et George Russell. La jeune pousse de McLaren a ainsi prouvé qu'il fallait compter sur lui cette saison pour la lutte pour les podiums. Dès la reprise de la course au 35eme tour, il a réussi à doubler Charles Leclerc alors 2eme, pour ainsi prendre place juste derrière le leader Max Verstappen. Une position qu'il aura tenue, jusqu’à la sensationnelle remontée d'Hamilton trois tours avant l'arrivée. Cependant, le Britannique a tout de même fini 1,7 seconde devant Leclerc, et compte même 28,2 secondes d'avance avec son coéquipier Ricciardo.

Norris doit confirmer

Dimanche, la stratégie de McLaren s'est avérée payante. En laissant passer Norris devant Ricciardo au 17eme tour, l'écurie orange a choisi de placer leur jeune star sur le devant de la course. Après une 4eme place lors du premier Grand Prix à Bahreïn, Norris est cette fois-ci monté sur le podium, profitant en plus de la mauvaise course de Bottas (abandon) pour grimper sur la 3eme marche du classement général des pilotes. Ainsi, le jeune pilote confirme les bons résultats de son écurie la saison dernière (3eme au classement des constructeurs) et devra lutter toute la saison face aux Ferrari, dont son ancien coéquipier Carlos Sainz Jr. Mais son plus grand adversaire reste son coéquipier Daniel Ricciardo, pilote très expérimenté qui a déjà gagné de nombreuses courses, et qui ne devrait pas tarder à s'habituer à sa nouvelle voiture. Désormais, il ne manque plus que la régularité pour le natif de Bristol, qui devra prouver qu'il peut devenir champion du monde dans les années à venir, et pourquoi pas prendre la relève de son compatriote Lewis Hamilton.