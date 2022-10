F1 : Leclerc n'a pas apprécié l'importance donnée à ses erreurs

How we feel about seeing our US fans again 😁🇺🇸#essereFerrari 🔴 #USGP pic.twitter.com/IIpxQVpS1A

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 18, 2022

Leclerc : « Très heureux de cette saison »

Charles Leclerc ne veut garder que le positif. Mais, après avoir remporté deux des trois premiers Grands Prix de la saison, le Monégasque n’a pu que subir la montée en puissance de Max Verstappen et de Red Bull Racing. Une année qui a également été marquée par plusieurs erreurs que le pilote Ferrari a pu commettre et qui ont partiellement facilité la vie de ses rivaux. Mais, interrogé sur l’idée que ces erreurs ont été liées à la volonté d’aller au-delà du niveau de performance de sa monoplace, Charles Leclerc a balayé cela d’un revers de la main. « Je ne pense pas que lorsque j'ai fait les erreurs, je devais compenser quoi que ce soit », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au site spécialisé RacingNews365. Le pilote de 25 ans admet toutefois avoir « commis une erreur » lors du Grand Prix de France mais également à Imola en raison de la « motivation pour la course à domicile » de la Scuderia Ferrari mais aussi de son envie de « repousser les limites tout le temps ».Mais ce qui dérange Charles Leclerc, c’est le fait que ces erreurs mettent dans l’ombre ce qu’il a pu réussir cette saison, lui qui a signé la pole position à neuf reprises en 18 week-ends de course. « J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'on ne le devrait, a-t-il déclaré. Evidemment, en regardant l'écart de points, il est énorme et il y a eu des pertes de points consécutives et à un moment donné, tout ce que nous faisions était sous les projecteurs. En tant qu'équipe, nous devons juste être meilleurs dans l'exécution des dimanches, et c'est ce sur quoi nous devons travailler. » Au moment de se retourner sur ce qu’a été 2022, Charles Leclerc l’affirme il est « très heureux de cette saison », qui lui a donné « beaucoup plus de choses à apprendre et à travailler que vous ne voyez probablement pas de l’extérieur ». « Il n'y a pas grand-chose que j'aurais changé personnellement au début de la saison », a-t-il ajouté. Il lui reste quatre courses pour aller chercher la deuxième place du championnat, avec un seul point de retard sur Sergio Pérez.